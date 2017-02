GOCA BOŽINOVSKA NUMEROLOG: Pomažem ljudima za DŽ!

Goca Božinovska ozbiljno je počela da se bavi numerologijom, saznaje Kurir!



Pevačica ne naplaćuje svoje usluge, ali porodici i prijateljima ukazuje na njihove dobre i loše strane i savetuje ih kako da reše probleme. Goca nam je, čim smo je pozvali, potvrdila da je ono što smo čuli apsolutno tačno i odmah nas je pitala za datume rođenja kako bi nam rekla kakva će nam biti ova 2017.

Problemi



- Imam osnovno znanje za to, umem da izračunam po datumu rođenja i okarakterišem čoveka kao osobu. Takođe, pomoću brojeva i njihovih karakteristika vidim neke stvari koje se mogu desiti u toku godine. Ništa više! Ma, ja to radim iz zajebancije. Znam samo brojeve od jedan do devet, dalje nisam savladala. Nemam knjige jer me ne interesuje to previše. Uglavnom šta je zapisano na rođenju. Biblija mi je prvo verovanje, a onda numerološko, jer je to sama matematika - kaže Goca i dodaje da joj numerologija pomaže da prepozna iskrene prijatelje.



Goca je svom sinu Mirku Šijanu predvidela probleme u ovoj godini.

- Mirku je ovo godina petice, što znači promena mesta, putovanja, papiri, advokati, pizdarije... Mora voditi računa. I Tijani Ajfon sam videla neko sranje. Ona je inače numerološki ista kao moj sin Mirko, pa sam znala da neće dobro proći u rijalitiju - ozbiljno nam priča Goca.



Estrada: Sve nam pogađaš



Folkerka ističe da je više puta estradi gledala u brojeve, ali neće da ih ofira.

- Gledala sam mnogima, ali nikada od mene nećete čuti ništa više. Obično su me posle dva-tri meseca zvali i rekli: „Goco, pa ti si, bre, sve pogodila!“ - rekla nam je pevačica.

Numerološka analiza

DANIJELU I JOVANI PREDVIDELA RAZVOD



Goca je još u rijalitiju „Farma“ radila numerološku analizu pojedninim kolegama i neverovatno precizno im predvidela budućnost!

- Danijelu Alibabiću i Jovani Nikolić rekla sam da će se venčati, a brzo i razvesti. Dariji Stanojević, koja je tokom „Farme“ bila u vezi, naglasila sam da će raskinuti čim izađe iz rijalitija i da će se brzo udati za drugog čoveka - rekla je pevačica.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Marina Lopičić,Foto: Damir Dervišagić,Foto: Nemanja Pančić