GOCA I RAŠA RAZDVOJENI NA DOČEKU: Seks ćemo imati tek 2. januara!

Za Gocu Tržan i njenog muža Rašu Novakovića godina na izmaku bila je turbulentna, zato u novu 2017. žele da uđu rasterećeni i srećni.



Rezime svega onog što im se dogodilo u proteklih dvanaest meseci pevačica i njen 14 godina mlađi suprug sumiraće na njima najudobnijem mestu - u bračnom krevetu.



U novogodišnjem razgovoru za Kurir supružnici otkrivaju čemu se nadaju u narednoj godini:



- Meni nisu potrebne materijalne stvari, jer sve ono što se kupuje sama sebi mogu da obezbedim. Ono što najviše želim i čemu se nadam jeste da mi porodica bude zdrava, da budemo na okupu i međusobno funkcionišemo kao ozbiljan tim. Naš porodični duh mi je najbitniji. Jedino što ne možeš da kupiš jesu sreća i zdravlje - kaže Goca.



Raša se u tome složio s lepšom polovinom.- Ja želim jednostavne stvari! Ove godine sam naučio da budem strpljiviji i želim tako i da ostane. Više mi ništa ne fali. Shvatio sam da treba da se okrenem stvarima koje me čine srećnim. Imam ženu, zdravo i pametno dete i posao. To što nemam biološko dete, nema veze sa onim što ja prema Leni osećam u srcu. Šta će meni više od toga - kaže Novaković.I dok Raša ženu gađa jastukom, pevačica se hvali uspesima koje je postigla.- Ceo moj život je turbulentan i obeležen stalnim promenama. Svih dvanaest meseci sam radila na sebi i ispunila ciljeve. Poslovno sam bila uspešna, objavila sam pesmu koju ljudi vole, što znači da sam nastavila pravim putem. Živim u ljubavi i sreći i svakim danom sam sve bogatija i po tome ću pamtiti godinu za nama, a sve ružne stvari sam zaboravila - poručuje ona.

Kad smo već kod kreveta, poveo se razgovor o seksu.- Seks za doček imam s instrumentima. I to ume da bude baš dobro, ali zato, kad se sve to završi, dolazi ono najslađe, a to će biti 2. januara. Jedva čekam da Goci skinem pidžamu i da uživamo kao bračni par. Idealni doček jeste sa mojom ženom kod kuće ili na nekoj egzotičnoj destinaciji - kaže Raša.

NAMA JE SVAKI DAN PRAZNIK



Raša jedva čeka da prođu praznici da sa ženom i njenom ćerkom Lenom ode na skijanje u Austriju.Goca kaže da je novogodišnje poklone spremila još u novembru i sada sa naslednicom uživa u čarolijama na ledu.- Nisam tip koji je sklon prazničnoj euforiji. Ovih dana se najčešće setim onih usamljenih, koji nemaju nikoga. Leni sam objasnila da Nova godina nije praznik kad ti drugi kažu, nego kad mi to hoćemo. Nama je praznik svaki dan kada smo zajedno - poručuje Tržanova.

