GOCA TRŽAN O PARTNERIMA: Uglavnom sam muškarce menjala MLAĐIMA!

Ivanu je zanimalo da li su se gošće nekada našle u situaciji da ih partner zameni mlađim ženama.

"Ja nemam to iskustvo. Ni svoje lično, ni svojih prijateljica. Nisam imala situaciju da me zamene mlađom, uglavnom ih mi menjamo mlađima", rekla je Goca.

foto Printscreen

"Bitno je da srodne duše, odnosno srodni ljudi isto osećaju i isto razmišljaju o primarnim stvarima, a to da li ja volim kraće da spavam, a on duže, to nije bitno. A da li voli da banči i da ostaje do 5 ujutru, e to mi je izuzetno bitno jer ja sa tim ne mogu da živim. Verujem u ljubav i u porodicu koja može da traje dugo godina", rekla je pevačica.

