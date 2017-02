HALIDU ODUZELI PASOŠ DA NE BI POBEGAO: Pevač priznao krivicu za saobraćajku!

Pevaču Halidu Muslimoviću, koji je preksinoć svojim vozilom naleteo na tinejdžerku (17) nedaleko od pešačkog prelaza u Surčinskoj ulici na Bežanijskoj kosi, juče je odlukom nadležnom tužilaštva privremeno oduzet pasoš!

- Muslimović je državljanin BiH, pa je zbog opasnosti od bekstva postupajući tužilac odlučio da mu privremeno oduzme pasoš do okončanja postupka. On je inače priznao krivicu za nesreću, pa će se postupak okončati primenom oportuniteta, to jest odlaganjem krivičnog gonjenja. Tim sporazumom, Muslimović je u obavezi da uplati 80.000 dinara u dobrotvorne svrhe, nakon čega će mu pasoš biti vraćen - otkriva izvor Kurira.

Halid je odmah nakon što je policija obavila uviđaj otišao da poseti 17-godišnju devojku koju je oborio kolima.

- Posetio sam devojku dok je bila u bolnici, vidim da je pod stresom. Malo se žalila na bol u ramenu i glavi, ali ništa ozbiljno. Ne daj bože da je bilo nešto gore - kaže Halid.

A kako se on oseća posle saobraćajke?- Mene je šok stigao tek kad sam došao u hotel. Malo je falilo da se onesvestim od traume. Nikada nisam imao takvu situaciju. Verujte, mnogo mi je teško - kaže Halid za Kurir.Podsetimo, Muslimović je u petak uveče automobilom oborio devojku na asfalt. Pevač je tada izjavio da mu nije jasno kako se sve to dogodilo i da je samo čuo udarac.

Foto: Dragana Udovičić