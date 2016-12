(FOTO) HIT: Bora Čorba mrtav pijan izvadio zub!

Bora Đorđević je od prošle subote ponovo deo žirija muzičkog šou-programa „Pinkove zvezde“. I njegov povratak je bio spektakularan, kao što smo i očekivali, ali na malo drugačiji način: Bora je došao pod gasom i usput sam sebi izvadio zub!

Da je Bora bio pod gasom, videlo se još na početku emisije. Doduše, on se nije trudio to da sakrije. Zaplitao je jezikom, sve vreme se smejao, neartikulisano mahao rukama, čačkao mobilni telefon, mrsio sedu kosu, a dešavalo se i da na trenutke zadrema u crvenoj stolici. Šaban Šaulić, Zorica Brunclik i Dragana Mirković pravili su se da ne vide Borin mamurluk, ali zato Maji Nikolić ništa nije moglo da promakne. Kad je Čorba počeo da stavlja ruke u usta i da nešto čupa i vadi, maja je reagovala.- Boro, šta ti je to u ustima? Je l‘ to neka dlaka? - upitala ga je temperamentna Nišlijka.

Čim je to izgovorila, sve oči su odmah bile uprte u Đorđevićevom pravcu. On nije hteo da krije nego je Nikolićevoj, ali i širokom auditorijumu objasnio šta ga muči.- Ma jok, nije dlaka, zub mi je upravo ispao - rekao je Bora i počeo da se smeje, a tada su svi videli da mu fali gornji levi kec!

U studiju je tada odjeknuo gromoglasan smeh. Voditelj Milan Kalinić brže-bolje je najavio drugog kandidata samo da bi sklonio akcenat s Bore. Muzičar nam je sutradan priznao da je muku mučio sa zubom na tom snimanju.- U toj emisiji mi je zub baš napravio problem, ali sada je sve u najboljem redu - rekao je Bora za Kurir.Nismo mogli a da ga ne pitamo zašto je bio pijan kad se i dalje leči od alkoholizma.- Jesam na terapiji, ali nisam bio pijan. Možda je tako izgledalo, ali nisam. A sad izvinite, žurim - rekao nam je brzo Đorđević i prekinuo vezu.

Lele zorica ponudila muža koleginici

MAJO, TEBE ĆE MOJ KEMIŠ DA NAVUČE!



Maja Nikolić je subotu imala zanimljivu raspravu sa Zoricom Brunclik. Njih dve su se sukobile oko glasova za jednu takmičarku, a Zorica je odlučila da ne igra Majinu igru i da ne širi svađu, pa joj je rekla:

- Majo, dušo, mene nećeš navući!

- Ajde ti mene navuci - nije se zaustavljala Maja.

- Ne, ne bih, ja ću to da prepustim Kemišu - rekla je Zorica.

- Kemiše, pazi šta je obećala Zorica. Ja pamtim, pa vratim - poručila je Nikolićeva.

Autor: Foto: Printscreen,Foto: Aleksandar Jovanović,Foto: Damir Dervišagić