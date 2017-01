HRABRO: Majin mlađi sin (10) sam prijavio oca policiji zbog nasilja!

Incident se dogodio krajem decembra dok je Majin naslednik bio kod oca kojem je sud dodelio starateljstvo. To je za Kurir potvrdila Majina advokatica Gordana Laketić, koja je protiv Kandića podnela tužbu.

To dugo traje



- Prema Majinim rečima, njen sin Lazar otišao je u policiju i prijavio oca. Ja sam podnela parničnu tužbu za promenu odluke o starateljstvu nad detetom, kao i meru zaštite zbog nasilja u porodici. Sada je sve na sudu i Centru za socijalni rad. Prema Majinim rečima, to traje već duži vremenski period. Ona za to nije znala dok Lazar nije prijavio oca - kaže Laketićeva.



Majina pravnica tvrdi da je sudu u pevačicino ime priložila sve validne dokaze o porodičnom nasilju nad maloletnim detetom.



Dečak uplašen



- Imamo fotografije dečaka na kojima se vide povrede po telu i kompletnu medicinsku dokumentaciju. Verujem da će sada nadležni reagovati na pravi način. Maja je jako zabrinuta za Lazara, iščekuje privremenu meru, jer tako bi dete bilo s njom do okončanja postupka. Takođe, po Majinom kazivanju, Lazar stalno plače i ne želi da ide kod oca. Plaši se da će tek sada kad ga je prijavio imati probleme s njim - završava Laketićeva.



Pozvali smo i Maju Nikolić, koja nam je rekla da do okončanja postupka ne može da govori za medije. Majin bivši svekar, harmonikaš Vladeta Kandić, poznatiji kao Bata Kanda nije se javljao na telefona, dok je Vuk Kandić bio nedostupan.

Neisplaćene alimentacije

TRAŽIĆU PRAVDU U STRAZBURU



Maja Nikolić ne muči muku samo s Vukom Kandićem nego i s prvim suprugom Mirkom Šćepanovićem, s kojim ima sina Novaka (19). Pevačica je pre dva meseca tužila Šćepanovića jer 19 godina nije plaćao alimentaciju za Novaka, o čemu je pisao Kurir Stars. Ona je više puta podnosila tužbu, a poslednji put je to bilo u novembru.

- Taj problem rešavam sama, uz božju pomoć. Ovo je treća sudska presuda u korist mog sina, i obratiću se Ministarstvu pravde. Ako ni tada ne bude bilo rešenja, obratiću se sudu u Strazburu - rekla nam je tada Maja.





Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

