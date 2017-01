HRVATSKI MILIJARDER OSTAVIO TAMARU: Otkriveni detalji njihove veze! Đurićevoj se ne može udovoljiti!

Međutim, kako saznajemo, biznismenu iz Hrvatske dojadilo je Tamarino bahato ponašanje, pa je odlučio da okonča njihovu dvomesečnu ljubavnu romansu.

"To je prava ludača. Njoj niko ne može da udovolji. Ona se ponašala prema njemu kao da je balavac, čak ni njegov Božić nije želela da ispoštuje! Kada bi ušli u butik i on postavio pitanje koliko košta neki komad garderobe ona bi se smrtno naljutila na njega, govorila mu je da je na taj način blamira i momentalna odlazila u hotel. Ona je jedno čudovište", otkriva dobro upućeni izvor.

Foto: Dragan Kadić

"Tamara je tog uglednog čoveka terala da jedu picu sa kioska iako je znala da on to ne podnosi. Sve je radila kako bi ga izbacila iz takta. On je ispunjavao sve njene hirove sve vreme dok su bili zajedno, slao privatne avione, plaćao joj sve, ali mu je to njeno ponašanje preselo i odlučio je da raskinu", dodao je.

