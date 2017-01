IMA SAMO 17 GODINA: Evo šta se dogodi kada MATEMATIČKI GENIJE gostuje u Slagalici!

"Obećano, učinjeno", napisala je Kristina, koja je morala da se fotografiše sa Jovanom.

Voditeljka je matematičkog genija upoznala u emisiji Tatjane Vojtehovski "Život priča".

"Rekla sam mu od srca da nikada do sada nisam doživela takvu emociju od nekoga. On nije očekivao moj dolazak i kada sam se pojavila počeo je da se trese kao da je video duha. Danas sam ga zvala da mu javim da će učestvovati u sledećem, 100. ciklusu "Slagalice". On će tada imati 17 godina, taman koliko je potrebno za kviz", izjavila je Kristina u intervjuu za Novosti povodom tog susreta.

Kristina je objavila fotku sa snimanja epizode u kojoj je Jovan učestvovao kao takmičar, ali nije želela da otkrije da li je imao tremu. Jedino što je rekla za Noizz bilo je da će epizoda biti emitovana na RTS-u tek od 1. marta.

Jovanov koeficijent inteligencije je između 140 i 150, što znači da ima potencijal genija. Prvo je naučio da broji, pa da izgovara reči. Više o njegovom životu možete pročitati OVDE.

