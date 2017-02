IMAM I JA SVOJU CENU: Najpoznatija starleta regiona otkrila šta su joj sve nudili muškarci!

Ava Karabatić izdala je svoju autobiografiju i najavila da je to štivo koje će sigurno uzburkati javnost.

Samouverena Karabatićeva se osvrnula na brojne nemoralne ponude koje je u Zadru, gde je upisala Filozofski fakultet, često dobijala.

"Za seks su mi nudili svašta, od čokolade do jahte. Imam i ja svoju cenu kad je posao u pitanju, ali kad se radi o ljubavi, tu me ne možete kupiti. Nikad nisam pokleknula i dopustila da me drugi izmanipulišu", rekla je Ava.

Foto: Damir Dervišagić

Ava je u knjizi opisala i kako se svojevremeno dopisivala s jednim zatvorenikom, a s obzirom da ju je to s vremenom počelo da uzbuđuje, tako "napaljena" spakovala je kofer i otišla da ga poseti u zatvoru.

"To je bilo najluđe vođenje ljubavi u mom životu. Adrenalin u zatvorskoj ćeliji bio je ogroman. Bilo je fenomenalno, iako sam znala da ga više nikad u životu neću videti", rekla je Ava, a piše Zadarski.hr.

