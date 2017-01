INDIRA PROGOVORILA O NASILJU KOJE JE GODINAMA TRPELA: Bila ja agonija. Pakao, a onda sam...

Indira ne voli da priča o ovom nemilom događaju, ali smatra da je ženama danas mnogo lakše da se izbore sa nasiljem u porodici.

"Bila ja agonija. Pakao. Danas nasilje u porodici prijaviš u sekundi i sve je rešeno. Tad je to bilo mnogo teže. To je bilo početko 2000. godina, ali na svu sreću to je sad sve prošlo i idemo dalje", rekla je Indira za Premijeru.

Podsetimo, pevačica je na kraju oprostila svom bivšem suprugu i to samo zbog svog sina.

"Pošto nas je naš sin povezao u periodu kada je on već postao odrastao čovek, kada je hteo da se oženi, onda smo se mi našli kao roditelji i tu sam ja naravno preko svega prešla. Sama sam sebi rekla, ne mogu da zaboravim, ali jesam oprostila. Najvažnije da je moj sin veliki odgovorni muškarac, koji brine o porodici, jedan divan čovek, i ponosna sam na njega. On ima divnu ženicu koja je došla iz Rusije i presrećna sam što mogu da kažem da sam dobila ćerku koju sam oduvek želela", ispričala je nedavno Indira.

Bonus video

Seka objavila PRVI VIDEO sina JAKOVA i oduševila! Evo šta je uradio pevačicin sin



http://chats.viber.com/kurir

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica