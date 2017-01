IVAN AGBABA ISPRIČAO SVE O TUČI SA ROKVIĆEM: Osećao se na ALKOHOL! Udario je devojku i BACIO na pod!

Marinko Rokvić fizički je napao momka i devojku u garaži tržnog centra u Beogradu. Do konflikta je došlo zbog parking mesta.

U slučaju da se dokaže da je kriv, Marinku zbog nasrtaja na Ivana Agbabu i njegovu devojku prete tri godine zatvora. Agbaba je otkrio da se Marinko osećao na alkohol kada je došlo do sukoba.

"Tražili smo mesto a sa naše leve strane se pojavio mini kuper. Ljudi su se isparkirali, mini kuper nastavlja da me seče. U tom trenutku moja devojka izlazi iz našeg automobila i staje ispred mini kupera i kaže "Pa ne možete da se parkirate, mi smo ovde došli prvi, nismo mi ludi što čekamo". Vikao je na nju, "Skloni se, ja sam to rezervisao, to je za mene ostavljeno." Krenuo je kolima na nju i zakačio je prednjim branikom. Ona se pomerila unazad ponovila je mu je da se neće skloniti, onda je ponovo krenuo na nju", priča Agbaba.

MARINKOVA VERZIJA FIZIČKOG OBRAČUNA: On je krenuo da me udari, a njegova devojka je skočila na mene!

"Ja sam tada izašao iz automboila, savio sam se i stavio obe ruke na njegov otvoren prozor na vrata i u tom trenutku sam osetio miris alkohola. Obratio sam mu se ovim rečima "Gospodine veoma se nekorektno ponašate. Čekamo ovde na sva četiri". On je meni ponavlja drsko "Reci ovoj tvojoj da se skjloni." On je u tom trenutku krenuo na moju devojku i udario ju je, naslonio se branikom na njena kolena i i ona je u tom trenutku udarila šakom i rekla "Šta to radit?"

Rekao sam mu "Ajde sad damo produži dalje i sve će biti u redu." Na mene se izdrao skloni mi se od automobila, meni se obratio rečenicom "Šta hoćeš majmune?" i tada je krenio da me udari. U tom trenutku sam skinuo naočare, dok sam se okrenuo on je šakom udario moju devojku koja je pala na pod. Ja sam tada skočio na njega i počeli smo da se rvemo. U silnom cimanju sam povredio koleno, on je pao preko mene, tada sam udario glavu i vrat", rekao je Ivan.

Obezbeđenje je uspelo da ih razdvoji. Marinko, Ivan Agbaba i njegova devojka su završili u policiji gde su dali izjave."Sukob dva muškarca nije ništa neobično, ali situacija gde čovek koga sam smatrao godspodinom udara davojku koja je godište njegovih sinova i pritom je obara na pod, smatram vrlo sramotim", rekao je Ivan u Ekskluzivu.On je naveo da njegova devojka ima modricu na laktu, kao i kontuziju obraza.

Pogledajte snimak sa lica mesta:

