JELISAVETA ORAŠANIN: Pevačica da budem

Glumica praznike provodi obilazeći znamenitosti tog grada, ali i galerije, diskoteke i kafiće. Tako je u jednom baru u kojem se organizuju karaoke uzela mikrofon i otpevala pesmu grupe Jet „Are You Gonna Be My Girl“.

Devojka Vuka Kostića pokupila je brojne aplauze, ali i pozitivne komentare na svom profilu na Instagramu, gde je okačila video na kom peva.

Bonus video

(VIDEO) MENJA PROFESIJU: Milan Kalinić PEVAO u kafiću, pogledajte kako!

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Damir Dervišagić