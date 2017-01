JOKSIMOVIĆA PROGANJA OBOŽAVATELJKA: Napadam te 2 godine ti ništa!

Dobila aplauz

Žena koja dve godine pokušava na razne načine da se upozna s pevačem došla je na njegovu tezgu. Ali to ništa ne bi bilo čudno da ona nije pokušala da se popne na binu gde je Željko pevao. Pevač to nije dozvolio već joj je dao mikrofon da kaže šta želi. Verovatno je očekivao da će da nahvali njegov nastup ili da mu poželi srećnu Novu godinu, ali je usledio hladan tuš. Ono što niko nije očekivao, pa ni sam Joksimović, jeste da će ushićena obožavateljka otkriti svoju dugo čuvanu tajnu, i to pred brojnim posetiocima.



- Željko, ja sam te napadala dve godine, a ti ništa - rekla je nepoznata žena.



I dok su jedni pozdravili to što je javno priznala da joj se sviđa suprug voditeljke televizije Pink Jovane Joksimović, drugi nisu razumeli njeno slobodno ponašanje i ovakvu izjavu.



Opsednuta



- Ko je ova devojka, zašto bi tako nešto rekla ako nije zaljubljena u Joksimovića. Ko danas proganja poznate ličnosti ako nije opsednut njima. Ova je luda za Željkom sto posto - rekla je devojka iz separea.



Pokušali smo da saznamo i šta pevač ima da kaže na ovu temu, ali on nije odgovarao na naše pozive i poruke.

