JOVANA JOKSIMOVIĆ: Željko i ja na slavi ne puštamo muziku, evo zbog čega...

Ona je otkrila da je Kosta dobio paricu iz česnice prošle ali i ove godine.

"Na njega se i najviše troši", rekla je kroz smeh Jovana. Ona je otkrila da je Željko njena velika podrška.



"Ja da se pitam svakog dana bismo sedeli kod kuće. Mislim da je važna podrška koju imate od partnera. Odnos dva partnera je osnov i stub svega. Željko i ja imamo divan odnos, a to je dnaas retkost... da imaš nekoga ko će biti podrška, ko neće biti ljubomoran... Moj uspeh je i njegov upeh. Ne vidi se koliku podršku on meni pruža, on je moj njaverniji gledalac i najveći kritičar", iskrena je Jovana u emisiji Premijera specijal. Voditeljka je otkrila da od nedavno na porodičnoj slavi nema muzike.



"Pita te neko kako je bilo na slavi, ti ne znaš... Mi smo rešili da pustimo ljude i nas same da se ispričamo i uživali smo", rekla je voditeljka.

