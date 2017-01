OTKRIO POREKLO SVOG NADIMKA: Kako je Radiša postao ĐANI?

- Tamo početkom 90-ih godina došlo je vreme da snimim svoj prvi album. Ušao sam nekako brzinski u studio, odradio pesme i trebalo je za kraj osmisliti još samo nadimak. Vremena nije bilo puno, neko je viknuo: DANNY!!! Meni se svidelo i rekao sam može to - Deni. To isto veče zovem roditelje i radosno ocu saopštavam vest da sam ja od danas Radiša Trajković Deni. Sledeće jutro me budi telefonski poziv. Sa druge strane, otac Lazar mi saopštava: "Menjaj to ime, majka Blagica ti je poručila da se komšijino kuče zove Deni i ne ide sine da se zovete isto". Zovem produkcijsku kuću i kukam, molim, plačem preko telefona samo da ne dobijem umetničko ime Danny. Našli smo kompromis sa nadimkom Đani.

PS. Sad svi znate kako Đani od Radiša - napisao je folker na Fejsbuku

Ljiljana Stanišić

Autor: Ljiljana Stanišić,Foto: Dragan Kadić