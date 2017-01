KARAĐORĐE RAZOTKRIO ČABARKAPU: Aleksandra PODIVLJALA i branila majčinog ljubavnika i oca svog deteta

"Ljubu sad vidim kao uzornu sportistu koja se družila sa Švarcenegorom i ne vidim je u nikakvoj priči sa Čabarkapom i ako je bilo šta onda je izmanipulisana. Želim da celu priču prevaziđe. I Aleksandra ni kriva ni dužna našla se u ovoj mojoj ružnoj priči gde joj nije mesto", započeo je svoju ispovest.

"Aleksandra se umešala u moj život, a kriminal je samo čemer, beda i jad. Zbog mog prvog boravka u zatvoru 2002, priroda nas je razdvolila. Nemam više dece sem sa Ljubom, Aleksandru i Goranu, a sad imam i Aleksandru ćerku Magdalenu", rekao je Karađorđe.

"Kada se to dešavalo, bio sam u zatvoru i bio sam sa momcima koji su imali obzira prema meni i zbog mene nisu gledali Farmu i bilo mi je tragično. Izrasli su mi rogovi, osećao sam se grozno. Sem patologije i ljubomore ne vidim šta bi imao Čabarkapa protiv mene. Na mene je bio izvršen atentat 2009, koji ja nisam prijavio policiji. Oni su mi tada rekli da je Čabarkapa izvršio atentat na mene. Iznenadio sam se jer sam mislio da on nije bio sposoban za to, iznenadio sam se. On je takav vešt manipulator i mislim da je on ubedio Aleksandru da ovo što pričam nije isitna. Ne osuđujem tebe, Aleksandra. Ti si trebalo da završavaš fakultet, a ne da budeš s tim Čabarkapom. Nagovarao je tebe da pričaš da smo te ja i Srboljub tukli", pričao je Subotić.

"On je otac mog deteta", branila je Aleksanda oca svog detata.

"On je teba izmanipulisao, kao i tvoju majku. I nju je uspeo da izvara i to vrlo ružno je sliku napravio o njoj. On je zlo stvorenje, da se izvučeš od njega. On nije prilika u tebe. Nemoj da se mešaš sa Kristijanom Golubovićem, on je moj drug", rekao je Karađorđe, a Aleksandra je nekoliko puta ustajela i svađala se sa ocem.

"Čabarkapa je uspeo da mi upropasti život, upropastio mi je dete i omađijao je moju Aleksandru", rekao je Karađorđe.

Aleksandra Subotić je zatim pitala svog oca kome je dao da čuva nju i sestru kada je on bio u zatvoru,

"Bili smo prepušteni sami sebi, a tvoj prijatelj Keša je rekao za mene da sam Čabarkapina ku..a, a ti me nisi zaštitio", rekla je Aleksandra.

"Strašno mi je teško što je Ljuba dovela tog spodobu da čuva moju decu. Jedini manipulator je Aleksandar Čabarkapom. Samo te molim da se maneš budala", zamolio je Subotić ćerku, i dodao da se veoma boji za život za svoju ćerku i da bi mogla da bude izrešetana ako bude u društvu Čabarkape.

Karađorđe je nekoliko puta napomenuo da su mu prijatelji rekli da ju je Čavarkapa vodao sa sobom kao štit i bilo bi mi veoma teško kada bi to dete nosilo njegovo prezime.

Aleksandra je plakala i optuživala strica Srboljuba da je maltretirao i nju, njenu ćerki i sestru.

"Mi tebe ne maltretiramo i samo treba da se maniš tog. Upozoravam te da je Aleksandar Čabarkapa u ozbiljnim problemima sa ozbiljnim ljudima i ne bih voleo da budeš kolateralna šteta", upozorio je Subotić.

"On je imao problem sa mnom. I mene je promašio sa sedam metaka. On je oslobođen zbog mojih izjava. Nisam rekao da je on pucao", otkrio je Subotić.

Aleksandra je skoro sve vreme dok je njen otac bio u vili galamila na njega, tražila od oca da je brani od Vesne Rivas, Miljane Kulić, a nekoliko puta je pokušala da je napadne, ali su je ostali učesnici zaustavljali.

