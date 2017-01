KARLEUŠA I LUKAS NAPRAVILI HAOS U STUDIJU: Uzeo joj je ČIZMU, a ono što je uradio, zasmejalo je sve

Aca Lukas i Jelena Karleuša su navodno zaratili, pa ga je u jednom trenutku pevačica izazvala na dvoboj.

"Hoćeš da se biješ", upitala je ona.

"Neću, kad imaš veći broj cipela od mene", rekao je Lukas.

Njegova rečenica podstakla je Jelenu da mu pokloni jednu svoju čizmu, naravno uz oštru prozivku.

"Izvoli srce. To će ti biti otprilike do struka, a možda i do ramena", rekla je ona.

Lukas je uzeo čizmu, merkao je a onda odlučio da je obuje.

"Sunce li ti je*em, kakvu nogu imam", rekao je Aca gledajući u nogu koju je podigao na sto i na taj način zasmejao sve u studiju.

