KARLEUŠA PRIČALA, LUKAS SE UDARAO PO GLAVI: Na Grandovoj sceni tražila Aci da joj pozajmi novac

Karleuša je navela da je Amar dosadan i da da takvi nikada ne postaju veliki pevači koji zarađuju veliki noivac.

"Ti sa takvim ponašanjem stidljivošću, trapavošću, nećeš biti zvezda. U šou biznisu moraš da budeš mašin a za pravljenje love! Ti moraš da zarađuješ lovu" rekla je Kalreuša kandidatu a za to vreme Aca Lukas se od dosade udarao po glavi.



"Evo da zarađuješ kao lovu Aca, on svima nama može da pozajmi, on je pun ko brod", rekla je Jelena.

"Ti nisi normalna!", viknuo je Lukas, a onda mu je JK rekla:

"Pa ja sam realna! Kad smo kod toga imaš neku kintu na zajam?" rekla je Jelena u šali.

Aca je naveo da bi Amar mogao da bude zvezda ali da se večeras nešto desilo.

"Čuli smo da zna da peva i dali smo mu da. Ima nešto samo mora malo da se opusti", rekao je Lukas.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: EPK,Foto: Printscreen