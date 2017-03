KARLEUŠA ZARATILA SA OLIVEROM KOVAČEVIĆ: Sami sebe ste sje*ali!

Jelena Karleuša likuje zbog toga što je srpska predstavnica na Evrosongu Tijana Bogićević pala na kladionicama! Pevačica je poručila urednici zabavnog programa RTS Oliveri Kovačević da je ta medijska kuća za to odgovorna!



Tijanin sunovrat sa petog na deseto mesto obradovao je Karleušu, koja smatra da Javni servis nema pravo da sam bira predstavnika na najvećem evropskom muzičkom takmičenju.

- Izvinite, Olja, ali pravo RTS da bira predstavnika za Evrosong je isto kao da bira sastav reprezentacije u fudbalu jer RTS to emituje - napisala je „mala od skandala“ na Tviteru, a sledećim statusom ukazala je na to da se ova medijska kuća svojim izborom već ukanalila.



- Loše ljude ne možete pobediti jer se udružuju i igraju prljavo. Vaše jedino oružje protiv njih je da izdržite dovoljno dugo da se sje*u sami.JK jedva čeka 13. maj jer je ubeđena da naša predstavnica neće postići ništa.- Od sve moje lude hrabrosti da na Tviteru pišem istinu i pokazujem petlju kao niko nikad ostala je samo jedna umorna, razočarana žena - poručila je pevačica, koja smatra da treba organizovati festival, na kome bi publika izabrala predstavnika:- Volja nekolicine nasuprot volji većine. Srpska divota karmičkih razmera. Uz dužno poštovanje, ali kamermani, novinari i urednici tih televizija ne bi imali nikakve šanse na takmičenju.Tim povodom pokušali smo da kontaktiramo s Oliverom Kovačević, ali ona nije odgovarala na naše pozive. Kako saznajemo od našeg izvora sa RTS, Jelena nijednom nije ponudila toj televiziji pesmu s kojom bi se takmičila na Evrosongu.- Nikada nismo dobili nijednu prijavu niti naznaku da Jelena želi da se takmiči - kaže naš izvor.

Zvezde Granda Karleuša se obrušila na Viki

JA SAM RONALDO, A TI SI SAKUPLJAČICA LOPTI!



JK ni ove nedelje nije poštedela Viki Miljković u „Zvezdama Granda“! Karleuša je sebe uporedila s Ronaldom, Acu Lukasa s Mesijem, za Anu Bekutu je rekla da je snažni bek, a za Bosanac da je „matori koji sedi na klupi“. Najgore je prošla Viki.

- Imamo i jednog skupljača lopti, nebitnog - rekla je podrugljivo JK, ali Viki joj nije ostala dužna:

- Mi ovde imamo jednog samozvanog Ronalda, kao što imamo samozvanu divu!

Karleuša je tad počela da urla.

- Ja sam diva jer sam svetska zvezda koja se pojavljuje u svetskim medijima, a ti ne možeš da se pojaviš ni u šabačkom tržnom centru da otpevaš nešto. Nemoj više nikada sebi da si dala pravo da se obratiš divi, a da je nisi pitala da li možeš da joj persiraš - poručila joj je JK.

