KRISTIJAN IZ ZATVORA O ALEKSANDRI Istina o LJUBAVNOM trouglu Čabarkape, Ljube Pantović i njene ćerke

"Mislim da 2010. sam se nalazio u okružnom zatvoru kada su doveli Aleksandra Čavarkapu. Čim je ušao u sobu po stvarima i manirima se videlo da se radi o jednom velikom klošaru. Opomenu sam ga da bude fin, normalan, da ne moram da ga edukujem fizički. Niko nije s njim pričao 12-13 sati sve dok ga nisam izmlatio i oteram i sobe. Mene su upozorili da je veliki cinkaroš i smrad. Počeo da se trese i cimao sam ga da se ustane, ali on se valjao po podu i kukao. Derao se kao jarac, a on se tom prilikom usrao u bokserice. To mogu da potvrde i stražari koji su došli po njega. Čuo sam da je u Zabeli dobio nove batine. Taj klošar ima više dela nego Ivo Andrić. Slušam tu jadnu i polugolu voštanu lutku Aleksandru Subotić kako bljuje laži koji joj je ispričao mamin j.bač kako ja maltretiram ljude. On je patološki lažov", počeo je priču Kristijan.

TOTALNI HAOS: Ljuba Pantović se javila i sve ostavila u neverici, a onda BRUTALNO ISPROZIVALA...



Kristijan Golubovic iz zatvora I dio by rijaliti-klipovi

Evo šta je o ljubavnom trouglu Ljube, Čavarkape i njene ćerke Aleksandre Kristijan je rekao.

"Slušam onu mučenu Aleksandru Subotić kako muca u lažima stideći da kaže pravi uzrok svih problema njene porodice. U slovo ću reći, a pošto sam im izmlatio zajedničkog jebača, očeglidno zašto me ne gotive i ne gotive. Taj degen je bio prijatelj sa Karađorđem, a onda su se sukobili. Da bi naneo bol doskorašnjem prijatelju, taj moron dolazi na ideju da postane jebač Karađorđevoj bivšoj. Pošto je ona bila u vezi sa raznoraznim krimosima, njemu nije bilo teško da ostvari svoju zamisao. Karađoređ nije hteo da prizna, ali mu nije prijalo. Inače, taj degenerik ima svoju ženu i troje dece s njom koji živi nekoliko ulica dalje od porodice Pantović-Subotić. Ljuba, u sred tog moralnog haosa ulazi u rijaliti Farma, i dok ona veliča vezu i lik svoga dečka Aleksandra, koji dok ona izigrava zaljubljenu budalu, sprema još podmukliji plan, a to je da osvoji srce Ljubinje ćerke, koja tada ima samo 16 godina. Planski i krajnje podlo planski joj pravi dete samo s jednim ciljem da povredi Karađorđa s kojim je bio u kriminalnom sukobu. Taj moralni štakor nije mario za zaluđenu Ljubu Pantović, nije mario za sluđenu Aleksandru Subotić već se hranio bolom ponosnog oca koji je tada bio u zatvoru, dok je njegova žena takođe tada bila u drugom stanju", ispričao je Kristijam Golubović.

Kristijan Golubovic iz zatvora II dio by rijaliti-klipovi

http://chats.viber.com/kurir

Autor: EPK