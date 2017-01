KRISTIJAN IZ ZATVORA PRETI KRUNIĆKI: Jezik lomi kosti a tebi će silikoni da se raspadaju i ispadaju!

Jelena je sada učesnica rijalitija "Parovi" gde je ogovarala Kristijana zbog čega je on rešio da joj odgovori.

Njemu se uopšte nije dopalo što ga je Jelena pominjala pa je iz Zabele napravio video snimak koji je posvetio njoj.

"Ne gledam Parove ali čujem da me opet u usta umesto droge, ku**a, mu*a, alkokhola i prepisane psihoterapije, stavlja ono biće sa veštačkim obrvama, veštačkim trepavicama, veštačkim ustima, veštačkim zubima, veštačkim sisama, veštačkim noktima i veštačkom pi*kom - Jelena Krunić.

To nešto između zakržljale žene i zakržljalog muškarca, medicina može približno definisati kao hemafrodita, mada realno pored svog veštakluka na tom biću i u tom biću, dodatne tetovaže i pirsinzi i ponašanje neartikulisanog šizofrenika dovodi naučnike antropologije da na osnovu bića kao što je Jelena Krunić, izmisle novi naziv te vrste.

Normalan svet takve kreature naziva blagim kvalifikacijama kao što su nakaza, transvestit, kreteni, moroni, debili, retardi i tako dalje. Mi koji odlično poznajemo tu vrstu propaliteta bismo takvo biće nazvali prosto narkomansko poremećeno smeće. Kao što ona i jeste. Ako ukucate Farmu 6 na Jutjubu, vrlo brzo ćete shvatiti ko se između ženskih osoba izdvaja od drugih. U tom biću duboko čuči jedna dobra duša i muškarac među ženama, a sve ostalo je greška prirode i eksperimentisanje tog bića i neartikulisanim manirima", rekao je Kristijan.

Foto: Marina Lopičić

Golubović je potom otkrio i detalje sa Farme koje gledaoci nisu mogli da vide:

"Pokušao sam da je shvatim, to bolesno biće, družeći se, radeći sa njom tada na Farmi, zabavljajući narod što i jeste generalna svrha rijaliti šoua. Ali kada to biće usred zabave ukrsti psihoterapiju koja joj je prepisana, ozbiljnih antidepresiva, sa alkoholom, počne da se ponaša kao ninfomanka, puštena sa lanca na sto golih crnaca. Na narodnu muziku ona igra poput Niki Minaž, nasilno se cereka, dere i uvija. Lično me je više puta napadala, grizla, povređivala, vrišteći i moleći da je, kako ona to suptilno zna da kaže, razvalim od ku**a.

Sutradan kada prespava 10-15 sati stvarnog i normalnog života punog svakojakih obaveza prema produkcijskoj kući i narodu koji nam daju pažnju i novac za to, ona se seti manijaklukla koji je radila prošle noći, pa kao krava ponudi mleko u koje se is**la kao izvinjenje, pravdajući se sa patetičnim pričama iz narkomansko-alkoholičarskog načina života, čime pravda svoje nenormalne postupke traumama, ludilom, pijanstvom ili izdrogiranošću. I sada, kada bi vredelo to biće, opisao bih ga detaljnije, ali pošto nema nikakvu svrhu u svom, jednostavno ružnom postojanju, pa ga ne bih komentarisao detaljnije."

Foto: Zorana Jevtić

Na samom kraju svog izlaganja, Kristijan je čak i zapretio.

"Jelena Krunić je uličarka koja, kao i svi kojima se ja iz nekog njihovog razloga ne sviđam, ne bi nikada smela da kaže ružnu reč meni lično u lice, van kamera, na nekom normalnijem mestu ili skrovitijem mestu, bolje rečeno, već eto tako pljuje iza leđa misleći da će moći svoju šugavu, prljavu jezičinu da pravda svaki put ludilom, drogom ili pijanstvom. E, neće, verujte mi! Ima milion primera gde smo upoznati da jezik lomi kosti, a kod nje će silikoni da se raspadaju i ispadaju na sve strane. Langara, kada bude naletela na nekoga kome je bitno da se spušta na njen nivo i kazni je za bezvezna laprdanja po rijaliti emisijama, kojima će njen lik i ponašanje biti zapamćeno samo po lošem ponašanju", zaključio je Kristijan u svom izlaganju na Jutjubu.

Foto: Printskrin

Autor: EPK