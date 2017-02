KRIV JE MIKI: Slađa se pojavila sa NATEČENIM OKOM, a otkrila je KAKO je do toga došlo! Stars 23:08, 03.02.2017. 2

Bojana je zamolila hrvatsku pevačicu da joj objasni šta se desilo, a Slađa je imala više nego zanimljivo objašnjenje.

"Bojana, ovo mi se nikada nije desilo. Kad sam spavala sa Zoranom, sve je bilo u redu, međutim čim sam prešla na Mikija, oko mi je postalo natečeno. Mislim da je njegov bio previše blizu ili me je pipnuo, dodirnuo, a to mi je i baka govorila. Nemoj blizu njega, biće ti natečeno oko i stvarno se to desilo", ispričala je duhovito Slađa.

Pevačici je vrlo malo natečeno oko, u stvari joj suzi, pa pretpostavljamo da je došlo do neke blage infekcije.

