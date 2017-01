(KURIR TV) EKSKLUZIVNO Milica Pavlović: Saša Popović je ODUŠEVLJEN MOJIM GRUDIMA!

Pevačica je odlučila da za Kurir detaljnije progovori o svemu tome, a mi vam ekskluzivno prenosimo Miličine utiske.

"Ne mogu da verujem da je taj stajling podigao toliku prašinu. Meni je izgledalo da je to jedna sasvim obična haljina. Nisam imala pojma da dekolte u njoj dolazi toliko do izražaja niti je to meni bilo bitno", priča Milica.

Milica Pavlović, foto: Printscreen/Instagram

Pavlovićeva otkriva i kako je direktor Granda Saša Popović reagovao kad ju je video u tom izdanju. Reakcija je, prema očekivanjima, bila vrlo pozitivna.

Saša Popović, foto: Dragan Kadić

"Dok sam radila album, jela sam sve što sam stigla tako da sam nabacila par kilograma. Sreća moja pa je taj višak otišao baš tamo gde treba. Eto, čak me je i Saša Popović zvao, oduševljen je na koji način sam privukla pažnju svetskih medija", rekla je Milica za Kurir.

Autor: Ivan Ercegovčević,Foto: Damir Dervišagić,Foto: Dragan Kadić,Foto: Instagram