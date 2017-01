LEGIJA MU OPALIO ŠAMAR I NATERAO DA PIJE MLEKO Ovako je MILI sa 16 godina preživeo susret s ULEMEKOM

U vrućoj stolici opisao je bizarne stvari iz svog života, a jedan od najinteresantnijih stvari bio je njegov sukob sa Miloradom Ulemekom Legijom.

Mili se kao 16-godišnjak našao u jednom prestoničkom klubu susreo sa Legijom, a njihov susret nije bio nimalo prijatan.

Pitanje na poligrafu je glasilo "Da li vam je Legija udario šamar i naterao vas da popijete čašu mleka" na šta je Mili rekao "Ne", ali se njegov odgovor ispostavio kao lažan.

"Ja sam sa 16 godina sedeo u jednom beogradskom klubu i pio viski, a Legija je već bio tamo, ali ja ga nisam znao. Primetio sam da me gleda - krupan momak sa tetovažama i pokazao mi je prstom da dođem do njega. prišao sam i pitao me koliko mi je godina, kada sam mu odgovorio on se malo iznervirao i rekao pa što piješ viski i pozvao konobara da mu donese mleko", rekao je Mili.

Ukućani su ga optužili da ne govori istinu jer je poligraf pokazao, na šta se Mili vidno uzrujao i rekao da je Legija ošamario konobara.

"Ma nije mene udario, bre, odvalio je šamarčinu konobaru, a meni je rekao da ne kradem bicikle i šta god mi treba da mu se obratim. Sledeći put kada me je video, naručio mi je viski", branio se Mili.

Mili je pričao i o teškom detinjstvu i o odrastanju bez majke:

Autor: Foto: Printscreen