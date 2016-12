LEPA BRENA OTKRILA SVOJU NAJVEĆU TAJNU: Evo šta bi PRVO uradila kad bi imala supermoć

Ne prestaje da planira, da voli svoj posao i da se raduje novim pesmama. Brena otkriva gde će i kako provesti praznike posle koncerta u Čačku za doček i šta je poželela sebi za Novu godinu.

- Provešću praznike sa decom i porodicom. Sinovi sa svojim društvom, kao i svake godine, idu ili na Kopaonik ili na Zlatibor, tako da ću im se i ja pridružiti posle dočeka sa Bobom i prijateljima.

Koja vam je prva asocijacija na praznike i kako pamtite praznične dane u vašoj porodici?

- Volim čaroliju koja dolazi sa snegom i kićenjem. To donosi radost, pogotovo dok su deca bila mala. Zadatak je svake porodice da pravi lepu prazničnu atmosferu, jer se to prenosi s kolena na koleno. Meni je drago što su gradovi okićeni, što izgledaju novogodišnje i ovo je prvi put da to izgleda svečano, praznično. Bez te rasvete i Deda Mraza jednostavno - nije Nova godina.

Kada sumirate 2016. godinu, šta vam je lepo donela? Šta biste voleli da zaboravite?

- Cela godina mi je bila jako dobra. Ne mora svaka godina da donese nešto ekstremno dobro. Zadovoljni smo jako radom Grand televizije i imamo neke nove ciljeve kojima stremimo.

Šta ćete poželeti u novogodišnjoj noći?

- Imam puno želja. Radim na ovom albumu, sledeće godine je 30 godina od prvog dela filma "Hajde da se volimo", pravićemo velike koncerte, dokumentarni film, kreativnošću i radom obeležiću svojih 35 godina u muzici.

Zašto je dobro biti Lepa Brena? A kada ipak zažalite?

- Dobro je biti Brena zato što možeš bar na dva sata sebi da napraviš iluziju – zabavnu, kreativnu, da snimaš nove pesme i postavljaš sebi neke nove zahteve u poslu i u tome svemu možeš da uživaš. Nije dobro kad putujem po 12 sati, spavam tri sata da bih stigla i imala koncert. Putovanja i nespavanje su recimo taj naporni deo.

Kada biste imali supermoć, koja bi to moć bila i zašto?

- Super Lepa Brena! Otvorila bih stotinu fabrika na Balkanu. Omogućila napredno školovanje prema talentu svakog deteta, penzioneri bi imali dobre penzije. Kvalitetno i besplatno zdravstveno osiguranje za sve. To bi bila moja supermoć. Tada bi ljudi bili srećniji i ne bi se bavili glupostima.

Šta želite sebi i Bobi povodom 25 godina braka?

- Poželela sam da naši sinovi stabilno koračaju svojim putem, da imaju svoje familije, neke potpuno obične i normalne stvari. Da uživam u poslovnom i privatnom životu. Da naš odnos bude kvalitetan, čemu streme svi ljudi koji žele da ostare zajedno.

Jednom prilikom ste rekli da ste vi glava kuće. Ko najviše poštuje vaš autoritet, a ko vas u kući sabotira?

- Deca su ta koja vole break rules, a roditelji su tu da ih vraćaju na put. Deca previše toga vide i saznaju, nekako moraš da budeš taj koji će da prati njihov psihički, intelektualni razvoj. Odgovornost je na roditeljima.

Na koju destinaciju biste još voleli da otputujete, a niste?

- Tamo gde mogu da budem u šortsu i patikama, Čile, Brazil, Argentina... Kada vidiš Sejšele i Maldive, želiš prirodu i nikakav fenseraj.

