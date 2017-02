LEPA LUKIĆ: Zahare, zovi me u stan da se smuvamo! Kompozitor SE PREKRSTIO!

- Nije on loš badža. Nisam do sada otpevala nijednu njegovu pesmu, ali to ne znači da neću. Ja njega mnogo volim, cenim i poštujem. Međutim, ako bi mi ponudio neku svoju pesmu i ako bih ja otišla kod njega u stan, možda bismo se i smuvali - rekla je Lepa u „Magazinu In“.



Zahar kaže da od toga nema ništa.



- Ma kakvi to, da se prekrstim! Lepa je to rekla u šali, nije mislila ozbiljno, siguran sam. Kakvo muvanje, nema od toga ništa. Ja nju izuzetno cenim kao pevačicu koja ima blistavu i dugu karijeru - rekao nam je Zahar.



I. E.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Damir Dervišagić