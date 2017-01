LEPI MIĆA TRAŽI POLICIJU: Optužio Staniju da je napravila GENOCID!

Kontroverzni pevač Lepi Mića gostovao je jutros u emisiji "Dobro jutro sa Deom i Sarapom", govorio o svojoj novoj pesmi, ali i o svojoj ljutoj suparnici sa "Farme", Staniji Dobrojević.

Kao i mnogo puta do sada, glavna tema ponovo je bila Stanijina muzička karijera o kojoj Mića nije imao lepo mišljenje.

On joj nije prognozirao uspeh u budućnosti, kada je o muzici reč, i optužio je da je to što ona radi, zapravo, genocid nad muzikom.

"Želim Staniji uspešnu karijeru, mislim da će trajati još nekoliko meseci. Mislim da je to klasični genocid nad muzikom, kada neko ko ne ume da sluša, a kamoli da peva, radi to. To je genocid! Muzički stručnjaci, uvedite neke kontrole, komisije, policije. Uradite bilo šta! Zamislite sad da uzmem hirurše makaze, odem u Klinički centar i kažem: "Ja sam hirurg, to volim da budem" i počnem da operišem ljude", bez dlake na jeziku rekao je Mića.

"Pojedini samozvani umetnici uništili su ovaj posao, koji je postao cirkus. Oni će reći da je sve dozvoljeno, ali ipak treba da postoji neka kontrola. Bitno je da Stanija pokaže svoje d*pe, silikone i ona, kao, divno peva. Ona ima nastupe? Gde nastupa, u štali?", upitao se Mića.

