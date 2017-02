LJUBA PANTOVIĆ OTKRIVA JEZIVE DETALJE: Stric Srboljub je TUKAO moju ćerku, polivao je VRELOM vodom!

Ljuba je ispričala kako je Srboljub Subotić, stric njene ćerke, maltretirao njenu decu u prošlosti.

"Ja sam nju odvela u policijsku stanicu da prijavi slučaj kada ju je udario. On je njih polivao vrelom vodom, gađao peskom, metlama. Zato i jesam sa tim čovekom u sukobu, a trebala sam da ga polomim. To je čovek koji je ponosno isticao šta mu policija kaže. Cinkarosu, otkači se od moje familije. Dosadan si bogu i narodu, mojoj ćerci, meni".

"Nikad nisam bila tu kada je Srboljub maltretirao decu. Ona me je zvala i vrištala na telefon. Vozila sam 200 da stignem do nje. Rekla mi je da je Srboljub došao i udario je nečim po glavi, čvoruga joj je uzašla. Onda sam je odvela u policiji. On je na taj način provocirao mene", objasnila je Pantovićeva i dodala da je Aleksandrin otac tada stao na stranu svog brata, čak je ucenio Aleksandru da ako sve ispriča policiji, više ga nikada neće videti.

Aleksandra je jedva progovorila:

"Ja tada nisam znala šta da radim. Ne znam evo šta da kažem. Sećam se tog trenutka. Ali ja sam tada ućutala"..

