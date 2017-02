LJUBA SPREMNA, ULAZI U PAROVE: Kristijan nije dostojan da me NA.UZI! Ne može ni CIPELE da mi OBRIŠE! Stars 16:08, 06.02.2017. 8

Ona kaže da Kristijan Golubović, njegova majka, kao i njen dever Srboljub Subotić žele medijsku pažnju preko njenog imena, ali da im ona to neće dozvoliti.

Pantovićeva ne može da veruje da joj je Milanka Golubović, majka Kristijana Golubovića, poručila „da se na.uzi njenom sinu i da tako proveri da li je devojčica”, kako je ona prethodno izjavila.



"Komentarima prostih osoba ne želim da dajem nikakvu važnost. Ne znam šta njegova majka hoće od mene, ni zašto se Kristijan nakačio na mene. U stvari, znam. Hoće medijsku pažnju, ali je više preko mene neće dobiti. Ne mogu da verujem da se jedna starija osoba tako izražava. Na kraju krajeva, njen sin nije dostojan ni da mi obriše cipele, a kamoli da bilo šta ima sa mnom", kaže revolitirano Ljuba. Ona je besna i na devera Srboljuba Subotića, koji tvrdi da postoje pisma koja dokazuju da je Aleksandar Čabarkapa bio u vezi sa njom i njenom ćerkom, sa kojom ima dete.

"Gde je dno dna tog Srboljuba i gde je kraj njegovoj mašti? Evo, nudim se da mu platim sve lekarske tretmane, sve što je potrebno za njegovo lečenje, pošto će sigurno biti hospitalizovan sa teškom dijagnozom. Ja ću lično da mu platim lečenje da učini uslugu bogu i narodu i da nas se mane svih. Neka pokupi neseser, pidžamicu, ja ću da mu dam keš, pošto sam „otela” novac njegovom bratu, i svi će biti srećni i zadovoljni", odgovara Ljuba u svom maniru, aludirajući na Srboljubovu priču da je njegovog brata Karađorđa terala da se bavi kriminalom kako bi joj platio putovanja na takmičenja.

"Da li on smatra da je njegov brat retardiran? U celoj toj priči nije mene uvredio, izvređao je samo svog brata. Da je retardirani mentol, papučar i klošar. Ja sam 23 godine reprezentativka Srbije, najtrofejnija sam u sportu kojim se bavim i kao zaslužni sportista dobijala sam stipendiju naše države od 600 evra mesečno. U teretani u kojoj sam radila zarađivala sam 150 evra dnevno, a vikendom sam radila emisiju. Da li mislite da je bilo potrebno da meni iko daje novac za bilo šta?! On je patološki lažov i još jedan u nizu nikogovića koji su poželeli svojih pet minuta slave", kaže Ljuba.

"On je taj koji je uvek koristio mog bivšeg muža. Kada njihov majka pošalje paket koji treba da se podeli, Srboljub za svoju porodicu uzme sve", otkriva buduća učesnica „Parova”, koja će se u borbi za nagradu pridružiti ćerki Aleksandri, koja je već u vili „Hepija“. S obzirom na to da većina ljudi osuđuje njenu naslednicu jer je kao maloletna dobila dete sa čovekom „sa one strane zakona” i za koga se pričalo da je dečko njene majke, Ljuba je brani.

"Šta je bilo, bilo je. Sada smo tu da ublažimo posledice. Nema ništa od toga da ona ponovo bude sa Čabarkapom. Ona je imala 16 godina kada je bila sa njim, sada ima 20. Sama je rekla da je on ne zanima. Svi znaju da sam bila protiv toga da oni budu zajedno, a tako je i sada. U svakom slučaju, to je moje dete. Nikada je neću ostaviti, šta god da uradi", ističe Ljuba.

