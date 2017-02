LJUBAVI OBJASNIĆU TI: Haris pred kamerama saznao za Radine slike na PORNO sajtu! Pogledajte reakciju

"Ne znam ja...", rekao je zbunjeni pevač.

foto Printscreen

"Nisam ga još o tome obavestila. Nije bio tu. On je inače video samo naslov, sad ću i tebi da objasnim ovako javno, srce nije to što misliš. To su inače slike sa mojih nastupa, zar se moje slike uvrstavaju u tu... grupu?", objašnjavala je Rada i gledaocima, ali i Harisu.

"Ja je zamolim da se normalno obuče bar kad idemo u kupovinu, da se bar tada ne okreću za nama", dodao je pevač u emisiji "Exkluziv" TV Prva.

foto Printscreen

Autor: EPK,Foto: Printscreen