LJUPKA STEVIĆ PODRŽAVA VUKA KOSTIĆA: A ima i jasnu poruku za Jelenu Karleušu i one koji nose KOŽU

"Vuk ima moju punu podršku. Pozivam ga da odmerimo snage kada je daljina u pitanju... volela bih da vidim kakav je strelac", kaže Ljupka. Ne plaši se i ona nađe na listi Jelene Karleuše koja se strogo protvi ubijanju životinja.

"Ne volim to što u javnost iznose stvari tipa "ne nosim pravo krzno"... Čekaj nosiš kožu, imaš torbe koje su od korkidlske kože..? Pa i to je neko morao da odsterli... sve to počinje od životinjskog carstva", rekla je Stevićeva kroz smeh.

Objasnila je razliku između ubijanja i odstreljivanja.



"Lovokradice su te koji ubijaju, lovci odstreljuju", rekla je pevačica u Exkluzivu na televiziji Prva.

