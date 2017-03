MARIJANA MIĆIĆ O JEFTINOM PROVODU: Volim kafanu, ali ne onu gde šetaju GOLE ŽENE!

Glumica i voditeljka podelila je sa obožavateljima kakvu vrstu provoda ona voli.

"Kad se kaže kafana, ne misli se na jeftin provod, gde je muzika preglasna i šetaju neobučene žene – ne mislimo na to uopšte. Kafana je mesto gde se okupljamo, družimo, gde možemo da razgovaramo, da se smejemo i plačemo, da pijemo i najpre da se čujemo. Tako da, ja kafanu volim", rekla je Marijana.

Iako je češće viđamo u ulozi voditeljke, Mićićeva je otkrila koji je njen prvi izbor.

"Večito pitanje, pa glumica, više volim to da radim, za to sam se školovala, to mi je opredeljenje prosto. Vremenom sam naravno mnogo zavolela i televiziju, i ne bih volela da dođe momenat da moram da biram, već da se bavim i jednim i drugim", izjavila je glumica.

