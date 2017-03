MENADŽER O SEVERININOJ TRUDNOĆI: Evo kakve je detalje otkrio za javnost!

On nije želeo da potvrdi, ali ni da demantuje navode da je hrvatska pevačica u drugom stanju

Vest da je Severina Kojić u drugom stanju odjeknula je u medijima, te se tim povodom oglasio i pevačicin menadžer Tomica Petrović.

On nije želeo da potvrdi, ali ni da demantuje navode da je hrvatska pevačica u drugom stanju.

"Severina nije potvrdila da je trudna, kako to pišu neki mediji. To su delikatne i privatne stvari, i imajte razumevanja za to. Kada bude vreme, sigurno ćete saznati", rekao je Tomica.

Podsetimo, kako pišu domaći mediji, Severina sa suprugom Igorom Kojićem čeka prvo dete, i navodno je u trećem mesecu trudnoće. Pevačica sa bivšim partnerom Milanom Popovićem ima petogodišnjeg sina Aleksandra.

(Blic)

Autor: Foto: Printscreen Instagram