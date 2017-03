MILAN STANKOVIĆ PRIZNAO GREŠKU: Bio sam glup kad sam bio s Radom

Pop pevač smatra da se prerano upustio u ozbiljnu romansu sa dve godine starijom folkerkom jer je tad imao samo 24 godine. Zato sada, sa 29 godina, želi da nadoknadi sve ono što je propustio kada se tako rano vezao.



- Može porodica oko četrdesete, nešto ozbiljno. Još sam mlad, imam 29 godina. Posle Rade sve veze su trajale najduže dva meseca. Ovo što sam se zaletao, to je nepromišljeno, bio sam glup i mlad - rekao je Milan u emisiji „Ami Dži šou“, a kada mu je Sanja Marinković, koja je takođe bila gost, postavila pitanje da li aludira na Radu, on joj je odbrusio da ne govori ona ono što on misli.



Da je Rada za njega davna prošlost, dokazao je i kada ga je Ognjen Amidžić izazvao da izabere koja je bolja riba - Milica Pavlović ili Rada Manojlović. Bez razmišljanja, Milan je rekao Pavlovićeva.



- Biram Milicu. Pa dokle više o Radi?! Dosta je bilo više posle pet godina - rekao je pevač i naglasio da je trenutno slobodan, bez obaveza.



Milan i Rada su posle raskida ostali u dobrim odnosima. On joj je čak poklonio i pesmu za njen poslednji album.



Marija Dejanović





Autor: Foto: Filip Plavčić,Foto: Dragan Kadić