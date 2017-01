MILICA PAVLOVIĆ ZA KURIR: Deda Mraze, daj mi cipele, a frajera ću sama naći!

Milica Pavlović u Novu 2017. ulazi s novim albumom, koji je postao apsolutni hit već iste večeri kad je doživeo premijeru! Pevačica, kojoj je karijera na prvom mestu, tako je svoju najveću želju već ostvarila na izmaku 2016. godine, pa s veoma skromnim zahtevima ulazi u naredni dvanaestomesečni period.



Ipak, dok traje fotografisanje za trobroj Kurira, s Milicom započinjemo razgovor upravo o albumu „Boginja“.



- Zbog novog CD svakog dana vrištim od sreće - uspeh je neverovatan! Zaista je sve prošlo kako treba, a rad na albumu mi je obeležio celu godinu. Nažalost, to se odrazilo na moj privatni život pa tu i nemam tako velikih uspeha. Nadam se da će u narednoj biti bolje. Svakako sam srećna što je moja porodica bila zdrava i vesela.

Da li uživaš u novogodišnjim praznicima ili su oni za tebe samo dani kao i svi drugi u godini?

- Ako pričamo o izboru haljine za doček, onda je osećaj drugačiji! Šalim se. Novo godina je za mene radni dan jer sam i tada sa svojom publikom. Ja inače sebi uvek zadam zadatak da ljudima koji dođu na moj nastup tu noć učinim najboljom u godini.



Koliko ti teško pada to što si i za doček razdvojena od bake i deke, za koje si izuzetno vezana?

- Volela bih da svaku Novu godinu nas troje provedemo zajedno, ali navikli smo se da je to nemoguća misija. Zato je svaki Božić naš i samo naš. Verujte da mu se i dalje radujem kao malo dete!

Jesi li poručila neki poseban poklon od Deda Mraza?

- Ne verujem da neki zgodni tip može da stane u džak, tako da - neka mi Deda Mraz donese neke dobre cipele. To je nama ženama ipak najvažnije!



Budući da si ti seksi Senjorita, kako bi izgledao tvoj seksi Deda Mraz?

- Visok, crn, zgodan! To je za početak, a pamet ćemo naći. Biće uskoro valjda jedan i za mene.



Šta ćeš da radiš prvog dana Nove 2017. godine?

- Čim ustanem, idem u teretanu! Vežbaću do besvesti! Moram da skinem ovaj višak kilograma. To sam zacrtala, a onda uveče na nastup da se đuska. Samo neka se kilogrami tope od prvog dana godine nove!

Raskid godine



Anastasija i Teodosić

Ljubav pukla posle dva meseca





Samo što je srpska javnost svarila informaciju da su Cecina ćerka i kapiten košarkaške reprezentacije u vezi, usledio je novi šok: Anastasija Ražnatović i Miloš Teodosić raskinuli su posle samo dva meseca!



Razlog nije bila velika udaljenost između Beograda i Moskve, već za Teov ukus preveliko interesovanje medija za njegov privatni život, zbog čega je vođa napada moskovskog CSKA odlučio da prekine ovu romansu. Oboje su nastavili dalje mirno i bez teških reči. Miloš je na terenu dokazivao svoju superiornost, dok se Anastasija okrenula manekenskoj karijeri, a u planu je i muzička.

Frajer godine



Veljko Ražnatović

Još samo nekoliko hiljada i smiriće se!





SGodina iza nas ostaće upamćena i po ljubavnim poduhvatima mladog Veljka Ražnatovića. Prvenac folk dive oduvek je privlačio pažnju lepšeg pola, a otkako je prekinuo višegodišnju vezu s Mašom Terzić, ćerkom direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića, euforija zbog Veljka dobila je filmske razmere!



Za njegovo ime su vezivane devojke i žene raznih generacija, od 20-godišnjakinja pa do onih po deceniju ili dve starijih. Povezivali su ga s voditeljkama, ćerkama biznismena, pevačicama, ali jedina veza koju je priznao bila je s voditeljkom Ksenijom Bujišić. Njih dvoje je Kurir prvi i uslikao u šetnji i poljupcima. Ali kratko su trajali. Samo dva meseca, baš kao Anastasija i Teo. Veljko je u novembru za Kurir rekao da uživa u samoći i da mu je do daljeg dosta devojaka!

Iznenađenje godine



Ana Nikolić i Rasta

Venčanje u tajnosti



I dok su svi sumnjali u priče da su Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta u vezi, smatrajući da je sve to njen marketing za novi album, njih dvoje su nas iznenadili ni manje ni više nego venčanjem. U prisustvu dva svedoka, reper i pevačica izgovorili su sudbonosno „da“ 28. jula u opštini Voždovac, nakon čega su zapalili na zakazanu tezgu u Poreč kod Ćazima Osmanija, inače Aninog bivšeg ljubavnika.

Svadba godine



Ana Ivanović i Švajni

Spektakl u Veneciji



Ana Ivanović i nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger venčali su se 12. jula u Veneciji. Jedna od najlepših teniserki sveta sve nas je iznenadila kad je na svadbu stigla u jednostavnoj beloj venčanici bez vela, dok je njen dragi došao u odelu bez kravate. Ovo neobično venčanje Kurir je ekskluzivno pratio s lica mesta, pa smo tako mogli da zabeležimo i glamuroznu proslavu u hotelu „Aman Kanal grande“, u kom su veselje povodom venčanja upriličili i Amal i Džordž Kluni.

Autor: Foto: Damir Dervišagić,Foto: Instagram,Foto: Aleksandar Jovanović,Foto: Marina Lopičić