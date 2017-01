MILOŠ BOJANIĆ: Hoću da gledam kako se debela Vesna k.eše!

- Ne mogu da kažem da sam primoran na to, nego su me privoleli da to uradim. Smatraju da mogu nečemu da doprinesem. Ušao sam kao Marićeva zamena, jer on radi jutarnji program i ne može da stigne na sve strane.



Znači, uzeli ste hleb kralju rijalitija?

- Pa da, ali ne samo hleb, nego i pogaču, ručak i večeru.



Još samo ženu da mu uzmete.

- E, imam i ja crnku kod kuće, oslabila je i sad izgleda kao violina.



Da li vas plaćaju za taj angažman ili to radite iz ubeđenja?

- Niko više ne radi iz ubeđenja. I ove što se skidaju ne rade to za džabe. Nisam im rekao nikakvu cenu, nego da probamo mesec dana da vidimo kako to ide, pa će proceniti koliko treba da mi plate. Nisam čovek koji će po svaku cenu nešto da radi. Zaradio sam toliko da ne moram od sebe da pravim budalu da bih došao do para.



Nego, kako vam izgledaju „Parovi“? Je l‘ to stvarno tamo Sodoma i Gomora?

- Hoćete da me navučete da lanem. Moramo da se dogovorimo o honoraru i onda ću da pričam, bar da znam zašto me narod pljuje. Pljuju predsednika i premijera, a ne mene. U ovoj zemlji niko nije pošteđen. Evo, Trampa su pljuvali i čovek pobedio. Mada, ne bih se bunio da se o meni piše kao o njemu.



Pa kandidujte se za predsednika.

- Ko kaže da neću. Planiram i to. Ako navalite na mene da postanem popularan ko Tramp, onda ću se kandidovati. Ali ne mogu, setio sam se! Ko će da ide na more, ko će da ide u Ameriku, u Kanadu, ko će da ide na skijanje. Čim bi mi mandat počeo, odmah bih raspisao nove izbore.



Zamislite da vas zaskoči neka u rijalitiju.

- Ja sam iznad svih njih, pa je nemoguće da me zaskoči jer bih je odmah poslao u izolaciju. Da vam kažem nešto, za mene je bilo najlepše đačko doba, kad sam sedeo preko puta jedne devojčice i kad sam joj video gaćice jer je raširila nogice, hteo sam da umrem. To je bilo u osnovnoj školi. Tada sam otkrio da ću biti švaler.



A u karijeri ste se nagledali mnogo gaćica?

- Jesam, ali ne smem sad da pričam, sluša me žena! Bio je to lep period mog života, ali sad moram da izbegavam škakljiva pitanja.



U rijalitiju je i Vesna Rivas, koja je vaših godina. Možda bude nešto između vas...

- Ne bih mogao da imam seks s Vesnom Rivas, ali žarko bih želeo da gledam kako ona vodi ljubav. Kad bi neki muškarac hteo s njom da ima seks, ja bih se oduševio i sa zadovoljstvom bih to gledao. Ali s njom neće niko.



Ali Vesna se hvali da je fatalna žena!

- Ma ona svašta priča, hvali se kako ima nastupe, pa ću baš da je pitam kad ih ima kad je stalno u rijalitiju. Vidim da je svima dosadila, a i mene iritira. Svima priča kako je smršala, kao da smo svi slepi i ne vidimo da je debela.



Tema kojom se Kurir bavi prethodnih meseci je nasilje nad ženama, a i vi ste o tom problemu govorili u rijalitiju.

- Devojka koja je pričala o nasilju to je uradila iz interesa. Ta njena priča meni deluje jeftino. Dok je govorila o tome, pritisak mi je skočio.



Nedavno ste bili i tajanstveni član žirija u „Zvezdama Granda“.

- Sale neće da zove nekog ko nije spreman da malo zakuva situaciju. Znao je da ću ja šmekerski da bocnem.



Šta još spremate?

- Spremam pesmu, ali u ovoj gužvi i haosu na estradi sa milion pevača nema hita. Ne mogu da se ponavljam, jer onda bih bio kao Vesna Rivas, koja se ponavlja u rijalitima, ne bih bio interesantan. Ako nađem neku vrčku, snimiću.

Pravio bih koncert kao Ilić da mi je Šutanovac zet

KAD ĆETE NAPRAVITI KONCERT?



- Ne pada mi na pamet da se bakćem oko toga! Našao sam neki svoj mir, da uživam do stote godine, a onda planiram da odem u banju. Niti imam Šutanovca ko Miroslav Ilić, niti imam finansijsku zaleđinu. Niko na koncertima nije zaradio, to su fore, isključiću Cecu i Čolu. Lako je napraviti koncert kad predsednik ili neko od političara sedi u prvom redu. Pa sedeli bi i kod vas kad biste ih pozvali!- Ne verujem. Nisam ja do te mere blizak s političarima. Podržao sam ih kad je trebalo, ali posle toga retko se ko javi. Političari vole moju muziku, ali tu svako radi svoj posao. U vreme kad niko nije smeo da podrži žute, ja sam ih podržao i bio sam državni neprijatelj broj jedan.

