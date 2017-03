MILOŠ BOJANIĆ ZNA SVE TAJNE ZORICE BRUNCLIK: Zna ona šta ja znam i da sve smem da kažem

Iako se spekulisalo da će ući u Parove Miloš Bojanić tvrdi da posle “Farme” više neće nikada učestvovati u rijalitiju jer ga to ne zanima.

Pevač otvoreno priča i o sukobu svoje prijateljice Maje Nikolić sa Zoricom Brunclik i dodaje da mnogo toga zna o svojoj folk koleginici sa kojom više nije dobar.

Ušli ste u “Parove” samo kao voditelj. Da li biste ušli kao takmičar?

“Kada su me pozvali i predložili da budem u ulozi voditelja, nakon pregovora sam pristao, ali nije to za mene, iskren da budem. A što se tiče mog učešća, ja sam završio sa rijalitijima. Nema potrebe, bio sam, pokazao sam kakav sam rijaliti igrač. Nema svrhe više da ulazim u bilo koji rijaliti. Predložili su mi da budem učesnik, ali nisam pristao, ne treba mi to!”

Da li pratite muzička takmičenja?

“Ne pratim baš pomno, ali sam gledao, znam šta se dešava, ko je u žiriju…”

Kako vam se čini žiri?

“Zanimljivi su, moram da priznam. E, sad, malo više je akcenat na njima, a manje na kandidatima. Zbog toga mi više liče na rijaliti nego na muzički šou. Voli narod da gleda kada se raspravljaju i svađaju, oni su toga svesni i zato skreću pažnju na to. Malo nije fer prema toj deci koja dođu tu, pa po pola sata stoje i čekaju da se oni rasprave.”

Da li biste pristali da budete član žirija u nekom muzičkom takmičenju?

“Bio sam ja već u Zvezdama Granda tajni član žirija. Pristao bih, zašto da ne! To je vrlo zanimljivo, a i dobra je reklama za pevače koji sede u žiriju. Koliko čujem, svi sada rade mnogo bolje nego ranije.”

Kako vam se čini Maja Nikolić u “Pinkovim zvezdama”?

“Rekla mi je da će biti u žiriju i morao sam da gledam to. Super je Maja, to je ona, zna svoju ulogu i zašto je tamo. Lepo posavetuje kandidate, ali je i noćna mora za neke u žiriju i baš volim kada im kaže u lice šta ima.”

Mislite na njen sukob sa Zoricom?

“Da, njoj baš ume da kaže, a Zorici kada se ne svidi, ona ustane sa stolice i ode. Ne znam što se ne sukobi, kad je već jaka na rečima, navodno. Ne može ona sa Majom. Volim da gledam kada je Maja pecka, kada joj kaže ministarko, a ona se izgubi…”

Da li biste se i vi sukobili sa Zoricom da ste u žiriju?

“Ne bih joj ćutao, imao bih svašta da joj kažem, zato se ona plaši da ne pozovu mene u žiri. Zna ona tačno šta ja znam i da sve što znam smem javno da kažem.”

A je l’ se plašite da nešto ona zna o vama?

“Ne zna ona ništa, jer ja ništa ne krijem. Sve što sam radio, radio sam pošteno i časno! Ne bojim se ni Zorice, ni bilo koga drugog.”

Sa Lukasom ste bili u svađi, a gostovali ste u žiriju kao tajni član. Kako je prošao vaš susret?

“To je bilo davno, rekao sam ja za njega, rekao on za mene, nemam ja ništa protiv njega. Ipak, do našeg susreta nije došlo, da je došlo, pozdravili bismo se i eto!”

Bili ste baš oštri kada ste komentarisali neke učesnike u vili “Parova”. Zašto?

“Znate šta, ja da se spuštam na taj nivo i da se prepucavam sa njima i da ih opet komentarišem – neću! Ono što sam rekao stojim iza toga. Čast izuzecima, ali sam rekao ono što većina misli.”

Sa Vesnom Rivas niste u dobrim odnosima…

“Ma oni svi znaju da ja mnogo znam i plaše se toga, pa zato idu đonom na mene, iz straha. Tako i Vesna, ali ne sme ona mene mnogo da čačka, gledali su ljudi i videli njeno ponašanje. Ona se smeška nešto, šta god da joj kažeš ona viče kako su to gluposti i razvuče osmeh. Ne bi joj bilo pravo da ja uđem u vilu, to je sigurno.”



Kakvi su vaši planovi kada je karijera u pitanju?

“Nastupam kada me zovu, gostujem, tu sam. Ne planiram za sada da snimam pesmu, videćemo za kasnije. Iskreno da vam kažem, jedva čekam leto, pa da odem sa suprugom u Crnu Goru da uživamo.”



Često su vaše kolege dolazile tokom leta kod vas na more, je l’ i sada tako?

“Svako ko je bio, bio je ugošćen maksimalno. Sada to više nije kao pre jer ne nastupaju u tolikoj meri na moru, ali moji prijatelji dolaze. Menjaju se vremena i ljudi, ali se ne žalim!”

