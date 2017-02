Minja Miletić: Priželjkujem još jedino porodičnu harmoniju

Nemilosrdno razbijajući ukorenjenu predrasudu da velika pamet nikad ne hoda unaokolo na dugim izvajanim nogama, televizijska novinarka Minja Miletić (35) već neko vreme u svom Jutarnjem programu uspešno postrojava moćna imena srpske politike. Dobro obrazovana, informisana i pripremljena, kao advokati bez dlake na jeziku u popularnim serijama, ona s osmehom postavlja pitanja koja bi malo ko smeo. Uz to, toliko insistira na odgovorima da je prošle sedmice sagovorniku čak odbila da da čašu vode dok se stvar ne razjasni. Pošto je dao traženi odgovor, dobio je vodu, ali i otkaz. Nekoliko dana nakon gostovanja, pozvao ju je telefonom i javio da više nije na toj funkciji. Baš mi je žao, nadam se da nije zbog mene, rekla mu je.

Njen pristup poslu postao je inspiracija za kolege koje su počele da zbijaju šale povodom imidža koji je izgradila u javnosti. Na primer, ukoliko neko nije dobar, oni idu okolo i, poput nekadašnjih rimskih imperatora koji su svoje neprijatelje slali u arenu s lavovima, viču: Bacite ga Minjama! Njene rečenice lepe ispod slike surovog spartanskog kralja Leonide, a na fotografiji s likom ove hrabre novinarke ispisuju: This is Sparta!

Od Amazonke pred kamerama očekivalo bi se da je i privatno, u najmanju ruku, oštra i neumoljiva. Međutim, Minja je vedra žena koja ne skida osmeh s lica, uživa u pričama iz frizerskih salona i obožava skupe krpice. Dobru šalu smatra neprocenjivom, čak i ako je na njen račun. Uz šoljicu kapućina sa kolegama novinarima popričala bi o svemu, osim o svojim bivšim ljubavima.

Story: Završili ste medicinu, ali, za razliku od Nade Macure koja uvek preporučuje dosta tečnosti, vi ne date vodu, kakav ste vi to lekar?

- Mi smo kuća koja je vrlo domaćinska i svaki gost pre nego što uđe u studio dobije vodu i kafu. Ali, nekako u tom trenutku nije mi se učinilo da će moj gost dehidrirati, pa sam insistirala na tome da završimo taj deo razgovora i da onda dobije vodu. Međutim, takve stvari desile su se nekoliko puta. Na primer, kad je Milutin Mrkonjić gostovao u prelistavanju štampe, a to ume da potraje dobrih pola sata, i on se požalio: Dajte, bre, ljudi, šta je ovo? Hoću neku kafu i vodu, ovo traje. I dobio je kafu i vodu. To je dobio i gospodin Vacić, vidi se na snimku. Nije ostao bez vode.

