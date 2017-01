MIRKA IPAK PONOVO MAMA? Nisam demantovala trudnoću!

Glumica je nedavno gostovala u jednoj emisiji gde se zapitala da li je realno da je nekom i dalje interesantno da li je Mirka trudna ili ne.

Međutim, navode da je u blagoslovenom stanju nije dematnovala.

Međutim, na pitanje da li ipak planira dete, s obzirom na da je na neki način demantovala da je trenutno u drugom stanju, Mirka je rekla:

"Ja nikada, iskrena da budem, nisam dematovala da sam trudna niti sam to potvrdila. To su neke stvari za koje treba vreme da prođe i treba da ostanu u intimi. Postoje neke stvari koje su izmišljene među ljudima. Nekada se to nije govorilo do ne znam kog meseca i to sa veoma dobrim razlogom. Tako i ja, sva tri puta kada sam bila trudna to nisam objavljivala na sva zvona", kazala je Mirka i dodala:

"Nikad nisam rekla ni "Da, trudna sam" ni "Ne, nisam". Ovoga puta sam bila samo u fazonu: "Okej ljudi, ovo više nije interesantna tema". Šta će biti u budućnosti, vreme će pokazati. Ako bude bilo i peto i deseto dete i ono će se u nekom trenutku roditi pa ćete videti da li sam bila trudna", zaključila je glumica za Pink.

Autor: Foto: Aleksandar Jovanović