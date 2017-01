MORA DA BUDE POD MEDICINSKIM NADZOROM: Omča napusto Parove zbog NERVNOG SLOMA!

U emisiji Parovi na vrućoj stolici, Omčo Bosanac je prvi put otvorio dušu i ispričao detalje svoje tužne životne priče. Učesnici Parova, pre svega Dalila Mujić, nisu ga ozbiljno shvatili i on je bukvalno doživeo nervni slom. Omčo je u svojoj potresnoj ispovesti pričao kako sam brine o ocu i majci koji su teško bolesni. Takmičar je pričao i kako ga je žena prevarila sa bratom od strica i potom ga napustila.

Svi učesnici rijaltiija Parovi su plakali dok je on pričao, jer težu priču do sada nisu čuli u vili. Nadarević je, kažu, prvi put do detalja iskreno ispričao sve što ga je mučilo pred milionima gledalaca. Ipak neki od ukućana su se smejali njegovoj teškoj priči.

"Imam pravo da ne verujem u njegovu priču i da izmišlja, može da priča šta hoće, može da priča i da hoće da se ubije, nek uzme, nek popije after šejv ako hoće", dobacivala je Dalila i dodala:

"On je folirant".

Ovi njeni komentari su kod Omča izazvali reakciju da se potpuno povuče u sebe i ni sa kim ne razgovara. Ubrzo je stigao tim stručnjaka, koji su sa njim razgovarali i utvrdili da ne može više da boravi u zatvorenom prostoru, već mora da bude pod medicinskiom nadzorom.

