MUŽU IZVINI, ALI NE MENJAM SVOJE: Evo koje zvezde su posle UDAJE ostavile a koje PROMENILE PREZIME!

S obzirom na to da su pojedine dame izgradile i formirale karijeru sa devojčakim prezimenom, odlučile su da ne uzmu suprugovo prezime. Međutim postoje i one koje ispoštovale tradiciju i promenile prezime, ali i one koje su na devojačko dodale muževljevo.



Nataša Bekvalac nije puno razmišljala kada se udala za Ljubu. Ona je uzela prezime Jovanović, ali u javnosti se i dalje predstavlja kao Bekvalac.

Foto: Damir Dervišagić

već šest godina uživa u braku sa Veljkom Piljikićem. Ona je nakon venčanja zadržala devojačko prezime.

Foto: Dragana Udovičić

je 1992. godine stala na ludi kamen sa teniserom Slobodanom Bobom Živojinovićem, a nakon udaje dodala je suprgovo prezime uz devojačko - Fahreta Jahić Živojinović.

Foto: Dragan Kadić

je nakon sklapanja braka sa 15 godina mlađim Igorem Kojićem uzela prezime svog dragog pa tako više nije Severina Vučković, već Kojić

Foto: Printskrin/Instagram

letos se udala za repera Stefana Đurića Rastu i uzela je muževljevo prezime.

"Ja sam prava Srpkinja, iz srca Srbije i kod mene se podrazumeva da sam uzela muževljevo prezime", rekla je Ana posle udaje za Rastu.

Foto: Damir Dervišagić

je pre udaje za fudbalera Duša Tošića postala zvezda. Ona je odlučila da doda suprugovo prezime pa se tako ona preziva Karleuša Tošić.

Foto: Printskrin/Instagram

je bez razmišljanja uzela prezime pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana. Njeno devojačko prezime je bilo Veličković.

Foto: Printskrin/Jutjub

Iako mnogi misle da jezadržala devojačko prezime, istina je drugačija. Ana nam je otkrila da je udojm uzela muževljevo prezime i da u dokumentima preziva Rađen.

Foto: Damir Dervišagić

Takođe mnogi ne znaju da jedodala prezime svog partnera poznatog glumca Ivana Bosiljčića.

"Ja sam dodala muževljevo prezime, ali iz nekog razloga svi me i dalje zovu Jelena Tomašević. Suprug i ja se šalimo da mi je to umetničko ime, a privatno Tomašević Bosiljčić", priznala nam je Jelena.

Foto: Printskrin/Instagram

se udala za pevača Draka Lazića, ali rešila je da ostavi devojačko prezime.

Foto: Dragan Kadić

Retko ko se i seća devojačkog prezimena. Pevačicic se pre udaje prezivala Paunović, a nakon što je stupila u brak a Žikom Jakšićem promenila je prezime.

Foto: Damir Dervišagić

je jedna od retkih koja je posle razvoda Lotara Mateusa zadržala suprugovo prezime.

Foto: Damir Dervišagić

se pre 16 godina udala za Tonija Bjelića a na svoje prezime dodala je suprugovo. Pevačica je nedavno otkrila da je Toni celo bogatstvo prepisao na nju.

Foto: Damir Dervišagić

Anabela Atijas dok je bila u braku sa Gagijem Đoganijem nosila prezime Đogani. Posle razvoda, mirnu luku je našla kraj Andreja Atijasa a danas nosi i njegovo prezime.

Foto: Printskrin/Instagram

Tanja Savić se 2011. godine udala za Duašana Jovančevića sa kojim ima dva sina. Pevačica nije uzela partnerovo prezime već je ostavila svoje po kom je prepoznatljiva.

Foto: Dragan Kadić

Autor: Foto: Printscreen Instagram,Foto: Dragan Kadić