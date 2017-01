NAJLEPŠA VEST U ŽIVOTU: Ovako je RASTA reagovao kada mu je Ana saopštila da će postati TATA!

Reper Rasta smatra da je jedna od najlepših vesti koju je u životu dobio upravo ta da će postati otac.

A rekao je i kako mu je njegova supruga Ana Nikolić saopštila da je trudna.

"Došla je i rekla mi je to kao neku najnormalniju stvar. Desilo se to u ovom apartmanu, nije ni ona bila sigurna, mislila je da to nešto ne valja, da nije ispravno, a onda mi je rekla možda najlepšu vest u životu. Ovo je, zaista, Božiji dar i da sam speman za ulogu oca", rekao je Rasta za "Premijeru".

Njegova supruga Ana komentariše da se zaista trudi da vodi računa o svom zdravlju i ne puši cigarete i da je jdina stvar koja joj smeta kada se vidi na ekranu to što se ugojila.

