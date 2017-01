NATAŠA DNK OTKRILA: Jurili su me PUŠKOM, PLJUVALI i pretili mi! Stars 16:02, 22.01.2017. 5

Nataša Aksentijević kaže da zbog specifičnosti emisije i delikatnih činjenica kojima se barata njen posao nije nimalo lak, naročito kada treba da se utvrdi ko su biološki roditelji nekog deteta, a rezultati ispadnu potpuno neočekivani.

Na šta sve nailazite tokom odlaska na teren? Jednom su vas čak jurili puškom?

"Kada radite ovaj dokumentarni program treba da budete spremni da može svašta da vam se dogodi. Tako su i mene jurili puškom, pretili, terali, pljuvali i svašta govorili. Bukvalno dođe žena i počne da ti psuje celu porodicu samo zato što se njen suprug prijavio da utvrdi da li je on zaista otac deteta koje godinama odgaja. Kada radite ovakav serijal, spremni ste na sve, jer ne radite sa statistima već sa ljudima koji su se za to prijavili. Nikada nemamo ideju šta tamo može da nas sačeka, onda se nekada iznenadim da priča koja zvuči neobično bude potpuno normalna i neka priča koja zvuči normalno - ti ljudi budu potpuno blesavi i zabavni. Često se iznenadim kako ljubav spoji potpuno različite ljude. Da je neko hteo da spoji da budu toliko različiti, ne bi uspeo", odgovorila je voditeljka.

Da li smatrate da ima prostitucije na estradi?

"Prostitucija u stvari nema veze sa ovim serijalom, koliko ima veze sa estradom. Prostitucija je za pare, ovo ljudi rade iz ljubavi. Varaju ljudi masovno, a ovi što glume da ne varaju, više to čine od ovih što to zaista rade. Naravno da prostitucije ima na estradi i čula sam da je ima mnogo. Ali, tako je u svakoj državi, ima svega i svačega, nema tu ništa neobično."

Da li biste voleli da utvrdite DNK neke poznate ličnosti?

"Poznate ličnosti vole da se šminkaju i mnogo pripremaju i da smišljaju šta će da kažu, a to nije poenta u dokumentarnom serijalu. Bili bi dosadni i ni u jednom trenutku ne bi bili interesantni za javnost. To je nešto drugo, oni treba da se drže svog posla, a mi se držimo našeg."

Koliko porodica trpi zbog posla kojim se bavite?

"Nijednog trenutka ne trpe, porodica mi je na prvom mestu. Imam nekoliko dana snimanja u toku nedelje, tako da sve uspevam da stignem, pogotovo što imam bebu. Muž me podržava u svemu što me zabavlja, a što se mene tiče, ovo je posao kao svaki drugi. On zna da sam hrabra žena od sto kila, tako da se ni u jednom trenutku ne plaši za mene."

