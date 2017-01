NAVIKLA NA ŠAMARE: Šokantna ispovest učesnice Parova koju je dečko tukao!

Govoreći o fizičkom i mentalnom nasilju koje je trpela od bivšeg dečka, Ksenija je izjavila kako se "navikla" na šamare, i kako u današnje vreme svaka mlada devojka iskusi nasilje.

"Fizički me nije bolelo, kad se navikneš na jedan šamar, pa drugi, onda ide redom... Ali najviše me je bolelo psihički!", izjavila je Kranjecova i nastavila:

"Zaključavao me je u stan, pokušavao da manipuliše mnome. Vređao me je, šamarao. Nije mi prijalo kada sam dobila prvu šamarčinu, ali onda se on izvini, odvede me na ručak i ja pređem preko svega. I onda opet isto, i ti oprostiš. Ali shvatiš kasnije... Teško je kada te maltretira neko ko ti je drag, ali kasnije mi je postalo svejedno", objasnila je.

Ksenija je dodala i da joj niko od porodice i prijatelja nije verovao da je dečko zlostavlja.

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

