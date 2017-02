NEDA: Nisi mi napravila nijedan hit! MARINA: Sjaši, bre, s mene!

Neda Ukraden ne može da oprosti Marini Tucaković zbog toga što joj je svojevremeno dala svu ušteđevinu da joj napravi dobar album, koji je, prema pevačicinim rečima, bio potpuni promašaj.



Reč je o albumu „Vidovdan“, koji je objavljen 1992. Neda se te godine i zvanično preselila u Beograd zbog ratnog stanja u Sarajevu. Marina je do tada Ukradenovoj uradila nekoliko hitova, uključujući i onaj najveći „Zora je“, i zato je pevačica baš nju izabrala za autorku njenog povratničkog albuma. Neda je sav novac koji je imala dala Tucakovićevoj za pesme, od kojih nijedna nije postala hit!



Najveće razočarenje



- Najveće razočaranje mi je bila moja stara dobra prijateljica, ne znam da li mogu da kažem uopšte prijateljica... Saradnica Marina Tucaković. U nju sam verovala kao u boga. Mislila sam da će mi dati novi album i da ću uspeti da stanem na noge. Dogovorile smo se da mi napiše osam pesama i za to sam joj dala poslednje novce. Osam pesama, osam promašaja! Nijedan hit - izjavila je Neda Ukraden, koja je posle tog albuma razmišljala da se povuče sa estrade!

- Rekla sam sebi: „Nedo, ti ovde nemaš šta da tražiš. Ako ona kao hitmejker ne može da potrefi nijednu pesmu, bavi se nečim drugim. Ti nisi za ovo“ - ispričala je Ukradenova.



Tim povodom pozvali smo Tucakovićevu, koja je burno reagovala kada je čula šta je Neda izjavila.



Zaboravna



- Ma dokle više s tim pričama?! Ne znam zašto se ta žena okomila na mene! Pa nju niko nije udarao po ušima da uzme te pesme. Ili ti se nešto sviđa, ili ti se ne sviđa - kaže Marina i dodaje da je Neda zaboravila na kvalitetne pesme koje je za nju napisala:

- Ne pominje to što sam joj pre toga napravila gomilu hitova koje je pevala. Stvarno ne znam šta joj je! Svako može da promaši, nije namerno, sigurno. Svi mi nekada grešimo!

ISTORIJA SUKOBA Neda tvrdi da Marina nije napisala „Zora je“

ZA SAMO JEDAN STIH ZARADILA JE 100.000 EVBRA!



Neda je svojevremeno ispričala i da njen veliki hit „Zora je“, iza kojeg stoji potpis Marine Tucaković, zapravo nije ona napisala.

- Pesmu mi je napisao pokojni Đorđe Novković i nas dvoje smo se nekoliko puta posvađali zbog naslova. Nismo mogli da se dogovorimo o imenu pesme, pa sam pozvala Marinu, koja je napisala samo jedan stih - „Suza je iz oka kanula“. Njoj je taj stih doneo 100.000 evra - rekla je Ukradenova.



I Marina se tada oglasila, rekavši da Neda obmanjuje javnost:

- Svašta! To što Neda priča je čista laž. Naravno da sam ja napisala tu pesmu. Ona je prevedena na više jezika i to su bila vremena kad su honorari bili veoma unosni. Što se teksta tiče, stojim iza toga da sam ga ja napisala, a Nedi je ta pesma prodala kasetu u rekordnom tiražu.

