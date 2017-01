NEDA UKRADEN: Putin je tako seksi! Mrka je baš šarmantan

Neda Ukraden je u žiži interesovanja, kako zbog novog albuma, tako i zbog odličnog izgleda i veoma posećenih nastupa, na koje dolaze i brojni političari. Zato smo pitali pevačicu na kog političara otkida, a ona je izabrala možda čak i najmoćnijeg na svetu - Vladimira Putina!

- Najbolji frajer je definitivno Putin! On je pravi muškarac, prava ruska krv. Lep je, pametan, sposoban i zgodan.

Mislim da ima dosta toga da ponudi - priznala je Neda za Kurir, ali vešto je izbegavala da odgovori ko joj od domaćih političara privlači pažnju.- Nisam fascinirana nijednim našim političarem, iskreno. Nisu moj tip - kroz smeh je rekla pevačica, a jedini koga je pohvalila bio je dečko njene koleginice Ane Bekute, Milutin Mrkonjić.- Mrka je jedan jako šarmantan gospodin, on je čovek koji ima integritet i koji voli pesme, žene, estradu. Pored svog posla, koji dobro radi, on se i u tim vodama snalazi dobro - pohvalila ga je Neda.S obzirom na to da se nedavno vratila s veoma uspešne turneje u Australiji, kopkalo nas je da li je možda tamo upoznala nekog interesantnog muškarca. Pevačica to nije htela da potvrdi, ali je aludirala da se nešto dešava u njenom ljubavnom životu.- Mislim da ću ove godine upoznati nekog interesantnog i da će mi se desiti ljubav. Imam takav osećaj, ne znam zašto - zaključila je pevačica.

Nije jedina

I CECA VOLI PUTINA



I Ceca Ražnatović je oduševljena Putinom, pa je molila svog prijatelja Ivicu Dačića da je spoji s njim:

- Ivica je zapeo da me upozna s Austrijancem Sebastijanom Kurcom, a ja hoću Putina. Popila bih kafu i s Donaldom Trampom, ali bolje da me spoji s ruskim predsednikom.

Žurka Proslavila unucima rođendan

KRIVO MI JE ŠTO VIŠE NISU BEBE



Pevačica je u sredu proslavila 5. rođendan unukama Nedi i Aleksandri i 3. rođendan unuku Dušanu.

- Svašta sam im nakupovala u Australiji, jedva sam dovukla kofer. Donela sam im igračke i garderobu, ma svašta. Ipak, moram priznati da nisu zahtevni, veoma su dobra i skromna deca i ne traže mnogo, a baka voli da ih obraduje. Bude mi krivo što više nisu bebice, koje mogu da nunam, ali sve je to prirodno - priča pevačica, koja je rođendansku proslavu organizovala u svojoj igraonici.

Bonus video

10 RAZLOGA ZA SUSRET PUTINA I TRAMPA U BEOGRADU

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Dragan Kadić,AP,Foto: Damir Dervišagić,Foto: Marina Lopičić