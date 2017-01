NIJE JOJ LAKO: Milica Todorović ima probleme sa ZDRAVLJEM! Stanje mi se POGORŠALO, TEŠKO MI JE!

Pevačica Milica Todorović pohvalila se uspešnom radnom godinom i putovanjima sa dečkom, ali otkriva da joj ipak nije sve kako želi.

Naime, ona ima hroničnu upalu sinusa, koju je nasledila od svog oca.

"Uopšte me ne služi dobro, nemam neki veliki problem, već hroničnu upalu sinusa, koja mi je na tatu. To pogoršava ceo respiratorni sistem, koji je meni za posao vrlo bitan. Na sve to, ja pušim, mada ne mnogo, pola pakle dnevno. Zato uvek sebi u ponoć poželim dobro zdravlje jer mi je mnogo teško da pevam kada sam bolesna", rekla je Milica.

Dragana Udovičić

Pričalo se da želi da se ostvari u ulozi majke, ali ona trenutno nije spremna na taj korak.

"Nisam spremna da budem majka, iako bih volela. Mnogo sam neorganizovana, a mogu da zamislim kako će to biti kada dobijem bebu. Još u glavi nisam posložila sve kockice da bih mogla da imam dete. Verujem u procenu onog odozgo, glavnog direktora, jer kada on kaže da je vreme, biće tako. On najbolje zna. Znam da bi mi svi pomogli Miloš, mama i sestra, ali ne mogu da zamislim da odem na nastup, a ostavim bebu kod kuće", izjavila je pevačica za Pink.

EPK

Autor: Foto: Damir Dervišagić