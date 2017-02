Nikola Rađen: Supruga i ćerke neizmerno mi nedostaju

Proslavljeni srpski vaterpolista Nikola Rađen (32), krajem januara imao je više razloga za slavlje. Prvi je povratak u bazen, a drugi rođendan. Naime, posle dve godine suspenzije zbog dopinga, ovaj trofejni sportista, osvajač brojnih medalja sa reprezentacijom Srbije i dvostruki prvak Evrope sa Partizanom i Crvenom zvezdom, potpisao je ugovor sa rumunskim timom Oradea i uskoro će zaigrati u Ligi šampiona. Iako je saradnja s ovim klubom donela i velike promene, kao što je preseljenje u Rumuniju i odvojenost od ćerki Nine (7), Tee (6) i supruge Ane Kokić (33), Nikola ističe da je već navikao na daljinu, kao i da ta razdvojenost ne sprečava njega i njegovu porodicu da na originalan način iznenađuju i usrećuju jedni druge.

- Ove godine rođendan sam proslavio radno i to mi nije teško palo, pošto se vredno pripremam za povratak takmičenjima i jedva sam čekao da ponovo osetim tu atmosferu u bazenu dok igram utakmicu – iskreno kaže vaterpolista za Story i kroz osmeh otkriva kakav je poklon dobio od svojih najmilijih:

- S obzirom na to da sam za svoj rođendan bio odvojen od porodice zbog profesionalnih obaveza, moje tri devojke smislile su originalan način da me iznenade – poslale su mi prelepu video- čestitku koja me je izuzetno obradovala.

