O ZORICI, PAROVIMA I O MAJČINOJ SMRTI: Gastozov prvi intervju nakon tragedije!

Kako otkriva, njemu je gubitak majke jako teško pao i još nije uspeo da se oporavi od cele situacije, ali kaže da mora da nastavi život dalje.

"Ne osećam se dobro nakon majčine smrti, ali moram da nastavim da živim dalje. Znam da me ona gleda odozgo i sada ne smem nikako da je razočaram i uradim nešto što ona ne bi volela. Cela situacija oko njene smrti me je jako potresla i pogodila. To je nešto što nikome ne bi voleo da se dogodi, nikada. Danim plačem jer sam izgubio nekog koga sam voleo najviše na svetu", započinje priču.

"Smatram da je jedan jako težak period polako iza mene, ali uvek ću u srcu imati tu prazninu zbog gubitka majke. Mene je sve to iznenadilo, jer se dogodilo iznenada", kaže Gastoz.

Iako se poslednjih dana spekuliše da je odbio produkciju "Parova" da uđe u luksuznu vilu, Marinković govori kako je on deo rijalitija, ali da to niko od ukućana ne zna.

"U "Parove" nisam ušao iz nekoliko prostih razloga, nudili su mi, ali meni je iskreno lepše da sedim sa strane i da režiram sve ono što se dešava u kući. Nisam odlučio ko će ući, ali drago mi je što sarađujem sa produkcijom i dajem zadatke ukućanim koje trebaju da rade. Za sada je jako zanimljivo, dobro ih upravljamo, očekujemo da će biti mnogo zanimljivije, ovo je tek početak", rekao je.

Osim toga, Gastoz tvrdi kako je i dalje u ljubavnoj vezi sa Zoricom Dukić:

"Zorica i ja smo u vezi, to je glupost da nismo i da smo rakinuli. Odmah da kažem, kada budemo raskinuli i prekinuli našu vezu to će svi odmah znati. Dosadno je da se piše, da li smo zajedno ili nismo. Pesma se zove "Problem" i svi već prgnoziraju da će biti jako veliki hit, videćemo kako će publika prihvatiti. Nije autobiografska, još je rano za tekve pesme", završava priču Nenad Marinković.

