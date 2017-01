OČITALA ĆERKI LEKCIJU: Neda Ukraden joj rekla da je bolji PRISTOJAN RAZVOD od lošeg BRAKA!

Neda Ukraden jeu jednoj emisiji pričala o ulozi roditelja i kako ćerku Jelenu savetuje u vezi braka.

Pevačica je savetovala ćerku od malih nogu da je najbitnije da bude obrazovana žena.

"Biti obrazovan je bilo "conditio sine qua non", odnosno neophodan uslov. Nema odrastanja bez školovanja. Bojim se da jeftini načini za dolazak do para ili slave vode do duboke nesreće. Tako da, mislim da sam odgojila jedno veoma dobro dete, i to sama, s obzirom na to da sam od njene treće godine razvedena", rekla je Neda.

Što se tiče savetovanja o braku, ćerki Jeleni rekla je samo jedno:

"Samo jedan uslov sam imala kada je u pitanju njen privatni život, a to sam rekla i njenom suprugu: da uopšte ne želim da je vidim nesrećnu, ni nju ni njega. Suze ne želim da gledam. Zato sam im rekla da se preispitaju pre nego što stave burme. A i ako se dogodi da nakon venčanja shvate da nisu jedno za drugo, jedan solidan, pristojan i prijateljski razvod je daleko bolji od tragedija, suza, batina i ružnih reči."

